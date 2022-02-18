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Народный артист России Борис Невзоров скончался от коронавируса
Народный артист России Борис Невзоров скончался от коронавируса
Артист ушел из жизни в возрасте 72 лет. 18.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-18T22:24+0300
2022-02-18T22:24+0300
2022-02-18T22:42+0300
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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Народный артист Российской Федерации, ведущий актер Малого театра Борис Невзоров скончался в пятницу от коронавируса, сообщает РИА Новости.Прощание с артистом пройдет в его родном Малом театре, сообщила директор театра Тамара Михайлова. Дата похорон и прощания пока не известна.Невзорову было 72 года.Борис Невзоров окончил Школу-студию МХАТ. Играл в Московском новом драматическом театре, Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского, с 2005-го – в Малом театре.За свою карьеру он сыграл более чем в сотне фильмов и сериалов, среди них – "Россия молодая", "Найти и обезвредить", "Говорит Москва", "Майор", "Капабланка", "Сталинград", сериалы "Каменская", "Последний министр" и другие.
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россия, новости, культура, артисты
Народный артист России Борис Невзоров скончался от коронавируса
22:24 18.02.2022 (обновлено: 22:42 18.02.2022) Подписаться на
Артист ушел из жизни в возрасте 72 лет.
СУХУМ, 18 фев – Sputnik.
Народный артист Российской Федерации, ведущий актер Малого театра Борис Невзоров скончался в пятницу от коронавируса, сообщает РИА Новости
.
Прощание с артистом пройдет в его родном Малом театре, сообщила директор театра Тамара Михайлова. Дата похорон и прощания пока не известна.
Борис Невзоров окончил Школу-студию МХАТ. Играл в Московском новом драматическом театре, Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского, с 2005-го – в Малом театре.
За свою карьеру он сыграл более чем в сотне фильмов и сериалов, среди них – "Россия молодая", "Найти и обезвредить", "Говорит Москва", "Майор", "Капабланка", "Сталинград", сериалы "Каменская", "Последний министр" и другие.