https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/narodnyy-artist-rossii-boris-nevzorov-skonchalsya-ot-koronavirusa-1037660584.html

Народный артист России Борис Невзоров скончался от коронавируса

Народный артист России Борис Невзоров скончался от коронавируса

Артист ушел из жизни в возрасте 72 лет. 18.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Народный артист Российской Федерации, ведущий актер Малого театра Борис Невзоров скончался в пятницу от коронавируса, сообщает РИА Новости.Прощание с артистом пройдет в его родном Малом театре, сообщила директор театра Тамара Михайлова. Дата похорон и прощания пока не известна.Невзорову было 72 года.Борис Невзоров окончил Школу-студию МХАТ. Играл в Московском новом драматическом театре, Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского, с 2005-го – в Малом театре.За свою карьеру он сыграл более чем в сотне фильмов и сериалов, среди них – "Россия молодая", "Найти и обезвредить", "Говорит Москва", "Майор", "Капабланка", "Сталинград", сериалы "Каменская", "Последний министр" и другие.

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