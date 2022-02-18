https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/oon-perechislila-glavnye-ugrozy-dlya-chelovechestva-1037643374.html

ООН перечислила главные угрозы для человечества

ООН перечислила главные угрозы для человечества

Специалисты ООН по окружающей среде опубликовали доклад, в котором назвали главные угрозы человечеству. 18.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-18T08:45+0300

2022-02-18T08:45+0300

2022-02-18T10:15+0300

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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Природные пожары, все увеличивающийся уровень шумового загрязнения, нарушение биологических циклов в природных системах – критические экологические проблемы, которые требуют большего внимания мирового сообщества, говорится в новом докладе Frontiers (Рубежи), опубликованном Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП).Согласно докладу, шумовое загрязнение ежегодно становится причиной 12 тысяч преждевременных смертей в год в ЕС, затрагивает каждого пятого гражданина Европы. Более всего ему подвержены дети, пожилые люди и незащищенные слои населения. Кроме того, от шума страдают и животные, насекомые, птицы. ООН призывает городские власти уделять внимание инвестициям в инфраструктуру, которая создает позитивный звуковой фон.Из доклада следует также, что с 2002 по 2016 год каждый год пожар затрагивал 423 миллиона гектаров земли, что сопоставимо с площадью ЕС. Согласно прогнозам, периодичность погодных условий, вызывающих лесные пожары, участится. Это вызвано повышением температур, более сильными засухами и вырубкой лесов под фермы, пастбища и расширяющиеся города. Ожидается, что это поставит под угрозу более 4400 наземных и пресноводных видов.Кроме того, пожары генерируют сажистый углерод и другие загрязнители, которые могут усиливать таяние ледников, вызывать оползни и масштабное цветение водорослей в океанах.В докладе отмечается, что изменения климата влияют на сроки повторяющихся жизненных циклов растений и животных. Однако часто время смены циклов не совпадает у видов, которые взаимодействуют друг с другом в экосистеме. В частности, подобные сдвиги у сельхозкультур или коммерчески важных морских видов могут создать трудности для производства продовольствия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210729/1032933401.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210820/Uzhasy-na-son-gryaduschiy-ochen-bespokoit-klimat-1033071296.html

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