https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/politolog-gosduma-rossii-prinyala-sudbonosnoe-reshenie-po-lnr-i-dnr-1037640693.html

Политолог: Госдума России приняла судьбоносное решение по ЛНР и ДНР

Политолог: Госдума России приняла судьбоносное решение по ЛНР и ДНР

Госдума России во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания ДНР и ЛНР. Главы двух республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник... 18.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-18T12:54+0300

2022-02-18T12:54+0300

2022-02-18T12:54+0300

радио

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/11/1037640661_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e06b36ad21fb84bbdcbc061ba8fb4126.jpg

Политолог о международном статусе ЛНР и ДНР: признание в корне меняет все дело Политолог о международном статусе ЛНР и ДНР: признание в корне меняет все дело

Госдума России во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания ДНР и ЛНР. Главы двух республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы.Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что Государственная Дума приняла чрезвычайно важное судьбоносное решение по вопросу признания ДНР и ЛНР, которого давно ждали россияне на территории Донбасса."Признание в корне меняет все дело. Если президент Владимир Путин подпишет все необходимые документы о признании Луганской и Донецкой народных республик, за которое проголосовали депутаты, и оно вступит в силу, то, конечно же, ситуация изменится аналогично ситуации 2008 года в Южной Осетии. И если продвижения по Минским соглашениям не будет, то, скорее всего, будет имплементировано решение о признании самопровозглашенных республик", – прокомментировал Кошкин.Политолог добавил, что альтернативы Минским соглашениям нет, они настоящая формула решения проблемы. Но на сегодняшний день нынешние киевские власти их бойкотируют. Сейчас происходит нагнетание обстановки вокруг Украины, однако если ситуация смягчится, то вполне возможно, что вопрос с Минскими соглашениями будет решаться в позитивном ключе.Эксперт выразил уверенность, что в Кремле будут учтены все детали, и президент Владимир Путин примет мудрое решение, которое определит судьбу региона.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, аудио