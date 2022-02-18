https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/takie-obstoyatelstva-storozhenko-o-zakone-obrazovaniya-abkhazii--1037651390.html
Такие обстоятельства: Стороженко о законе об образовании в Абхазии
Такие обстоятельства: Стороженко о законе об образовании в Абхазии
Педагог-методист Нина Стороженко в эфире радио Sputnik рассказала, как вывести образование в Абхазии на более высокий уровень и как этому посодействует новый... 18.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-18T15:05+0300
2022-02-18T15:05+0300
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Такие обстоятельства: Стороженко о законе образования Абхазии
Такие обстоятельства: Стороженко о законе образования Абхазии
17 февраля депутаты Парламента Абхазии приняли в первом чтении закон об образовании Республики Абхазия. Закон регулирует правовые и экономические основы образования и принципы государственной политики в этой сфере. Что еще отражено в законопроекте, насколько важно появление такого документа для развития системы образования в стране, какие пункты хотели бы видеть в нем педагоги и насколько он соответствуют современным требованиям к качеству образования, рассказала заместитель директора по методической работе очно-заочной школы Нина Стороженко.Подробности слушайте в аудиофайле.
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такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: Стороженко о законе об образовании в Абхазии
15:05 18.02.2022 (обновлено: 15:33 18.02.2022) Подписаться на
Педагог-методист Нина Стороженко в эфире радио Sputnik рассказала, как вывести образование в Абхазии на более высокий уровень и как этому посодействует новый законопроект.
17 февраля депутаты Парламента Абхазии приняли в первом чтении закон об образовании Республики Абхазия. Закон регулирует правовые и экономические основы образования и принципы государственной политики в этой сфере. Что еще отражено в законопроекте, насколько важно появление такого документа для развития системы образования в стране, какие пункты хотели бы видеть в нем педагоги и насколько он соответствуют современным требованиям к качеству образования, рассказала заместитель директора по методической работе очно-заочной школы Нина Стороженко.
Подробности слушайте в аудиофайле.