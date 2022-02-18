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В Абхазии подтверждено 226 случаев коронавируса за сутки
В Абхазии подтверждено 226 случаев коронавируса за сутки
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день достигло 50412 человек. 18.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-18T23:07+0300
2022-02-18T23:07+0300
2022-02-18T23:07+0300
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СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Коронавирус подтвердился у 226 человек из протестированных за последние сутки 497 жителей Абхазии, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ скончались два пациента с коронавирусом: мужчина в возрасте 71 года и женщина 70 лет.В настоящее время в Гудаутской ковидном госпитале на стационарном лечении 86 пациентов, в тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 58 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 18 из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 35, шестеро в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 21 пациент. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигло 50412. Зарегистрировано 635 летальных случая. Выздоровели 42006 человек.
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абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости
В Абхазии подтверждено 226 случаев коронавируса за сутки
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Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день достигло 50412 человек.
СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Коронавирус подтвердился у 226 человек из протестированных за последние сутки 497 жителей Абхазии, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ скончались два пациента с коронавирусом: мужчина в возрасте 71 года и женщина 70 лет.
В настоящее время в Гудаутской ковидном госпитале на стационарном лечении 86 пациентов, в тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 58 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 18 из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 35, шестеро в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 21 пациент.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигло 50412. Зарегистрировано 635 летальных случая. Выздоровели 42006 человек.