Юбилей Черного из Гагры: Георгию Сичинава исполнилось 80 лет
14:55 18.02.2022 (обновлено: 15:50 18.02.2022)
© Foto / Комитет по делам Молодежи и спорта Абхазии Георгий Сичинава
© Foto / Комитет по делам Молодежи и спорта Абхазии
Мастер спорта СССР международного класса, чемпион и бронзовый призер чемпионата Советского Союза по футболу, участник VIII чемпионата мира по футболу и полузащитник тбилисского "Динамо" Георгий Сичинава родился 18 февраля 1942 года.
СУХУМ, 18 фев – Sputnik, Бадри Есиава. За смуглую кожу из-за солнечного загара в детстве его прозвали Черным. Мастеру спорта СССР по футболу Георгию Сичинава исполнилось 80 лет в пятницу, 18 февраля.
В беседе с корреспондентом Sputnik юбиляр признался, что чувствуется себя как минимум на 20 лет моложе и планирует побить рекорд своего деда Сардиона, который прожил 120 лет.
Первой Сичинава поздравила с юбилеем его супруга Лиана и, конечно же, дети, родственники и друзья. Подарков за неполный день передали столько, что сложно сосчитать, отметил именинник.
"Если хочешь, приходи. Вместе посчитаем", – в привычной для него веселой манере сказал Сичинава.
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Отмечать День рождения он планирует в кругу семьи, но при этом подчеркнул, что с радостью примет каждого, кто пожелает прийти в гости.
Супруга прославленного спортсмена Лиана дополнила рассказ мужа, объяснив, что желающих лично поздравить Георгия, конечно же, много, но его лечащий врач рекомендовал ограничить контакты с людьми. Сичинава перенес инсульт, и ему необходимо спокойствие и соблюдение всех мер защиты от коронавирусной инфекции.
"К нам планировали приехать председатель Госкомспорта Абхазии Джамал Губаз, президент Федерации футбола Таращ Хагба и телевидение, но его врач запретил контакты. Несмотря на это, через нашего племянника они прислали благодарственное письмо, юбилейную монету в честь Сергея Багапш, значок ветерана спорта и букет цветов", – рассказала супруга именинника.
© Foto / Предоставлено семьейГеоргий Сичинава в день 80-летия
Георгий Сичинава в день 80-летия
© Foto / Предоставлено семьей
По словам Сичинава, настроение в свой личный праздник у него хорошее, но ему хотелось бы, как в молодости, отметить День рождения, например, в ресторане "Гагрипш", где были бы с ним рядом самые близкие ему люди.
"Это было бы просто приятно, но так получилось сейчас, что придется с этим повременить. Человек даже в моем возрасте должен думать о завтрашнем дне. Не надо спешить уходить. Дети растут еще, и я им еще пригожусь", – поделился планами юбиляр.
Племянники именинника, первый замглавы администрации Адамур Цишба и его родной брат Астамур, который работает председателем спорткомитета Гагрского района, не могли оставить без внимания Сичинава и лично поздравили с юбилеем. Конечно же, пришли не с пустыми руками. Они подарили дяде банкноту в 500 апсар, цветы и напиток.
"В этом доме мы провели половину своего детства. Дядя наш очень позитивный и с хорошим чувством юмора. Всегда настроен только на хорошее. Во время общения с ним никогда не скажешь, что ему уже 80 лет", – сказал Цишба.
© Foto / Комитет по делам Молодежи и спорта Абхазии Георгий Сичинава
Георгий Сичинава
© Foto / Комитет по делам Молодежи и спорта Абхазии
Георгий Сичинава родился 18 февраля 1942 года в Гагре. В детстве он занимался фехтованием и футболом. В фехтовании стал чемпионом Грузии среди юношей и в 1959 году в составе сборной Грузии выступил на Спартакиаде народов СССР в Москве.
В разные годы Сичинава играл на позиции полузащитника в тбилисском "Динамо", был членом сборной СССР по футболу. В 1962 году стал бронзовым призером чемпионата СССР, в 1964 году стал чемпионом СССР.
© Foto / Комитет по делам Молодежи и спорта Абхазии Георгий Сичинава
Георгий Сичинава
© Foto / Комитет по делам Молодежи и спорта Абхазии
В 1961, 1962 и 1966 годах входил в список "33 лучших футболиста СССР" в категории "правый полузащитник". Сичинава к 21 году сыграл за "Динамо" Тбилиси 118 матчей и тем самым побил рекорд советского футбола в этой категории.
В 1965 году сборная СССР провела товарищеский матч со сборной Бразилии в Москве. В том матче Георгию Сичинава поручили сдерживать натиск легендарного футболиста Пеле, и он во многом преуспел.
Как вспоминает Сичинава, ему даже удалось провести мяч между ног бразильца, что в футболе воспринимается как издевка. От неожиданного маневра со стороны игрока из Абхазии Пеле даже поднял руки вверх.
1 февраля 2018, 12:30