Запахло весной: "теплые" кадры с набережной Сухума

Всего несколько недель назад прибрежная часть Абхазии была покрыта снегом, люди выходили на улицу для того, чтобы поиграть в снежки и сделать фотографии на память. Но в последние дни в республике установилась теплая и солнечная погода.Несмотря на то, что до наступления весны остается некоторое время, погода в республике установилась по-настоящему весенняя. Обычно немноголюдная зимой набережная Сухума заполнилась людьми, взрослые и дети с удовольствием гуляют и греются под лучами солнца.Пользуясь хорошей погодой, люди гуляют не только сами, но и выгуливают своих домашних питомцев. В преддверии весны в парках Сухума стали высаживать цветы. Несколько дней подряд территория Черноморского побережья Абхазии находится под влиянием теплого сектора североатлантического циклона.
Весенняя погода установилась в Абхазии в последние дни, днем столбик термометра достигает 15 градусов тепла.
Всего несколько недель назад прибрежная часть Абхазии была покрыта снегом, люди выходили на улицу для того, чтобы поиграть в снежки и сделать фотографии на память. Но в последние дни в республике установилась теплая и солнечная погода.
Несмотря на то, что до наступления весны остается некоторое время, погода в республике установилась по-настоящему весенняя. Обычно немноголюдная зимой набережная Сухума заполнилась людьми, взрослые и дети с удовольствием гуляют и греются под лучами солнца.
Пользуясь хорошей погодой, люди гуляют не только сами, но и выгуливают своих домашних питомцев. В преддверии весны в парках Сухума стали высаживать цветы. Несколько дней подряд территория Черноморского побережья Абхазии находится под влиянием теплого сектора североатлантического циклона.