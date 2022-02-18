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Запахло весной: "теплые" кадры с набережной Сухума
Запахло весной: "теплые" кадры с набережной Сухума
Весенняя погода установилась в Абхазии в последние дни, днем столбик термометра достигает 15 градусов тепла. 18.02.2022, Sputnik Абхазия
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Всего несколько недель назад прибрежная часть Абхазии была покрыта снегом, люди выходили на улицу для того, чтобы поиграть в снежки и сделать фотографии на память. Но в последние дни в республике установилась теплая и солнечная погода.Несмотря на то, что до наступления весны остается некоторое время, погода в республике установилась по-настоящему весенняя. Обычно немноголюдная зимой набережная Сухума заполнилась людьми, взрослые и дети с удовольствием гуляют и греются под лучами солнца.Пользуясь хорошей погодой, люди гуляют не только сами, но и выгуливают своих домашних питомцев. В преддверии весны в парках Сухума стали высаживать цветы. Несколько дней подряд территория Черноморского побережья Абхазии находится под влиянием теплого сектора североатлантического циклона.
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фото , мультимедиа, фото

Запахло весной: "теплые" кадры с набережной Сухума

12:55 18.02.2022 (обновлено: 13:19 18.02.2022)
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Весенняя погода установилась в Абхазии в последние дни, днем столбик термометра достигает 15 градусов тепла.
Всего несколько недель назад прибрежная часть Абхазии была покрыта снегом, люди выходили на улицу для того, чтобы поиграть в снежки и сделать фотографии на память. Но в последние дни в республике установилась теплая и солнечная погода.
Несмотря на то, что до наступления весны остается некоторое время, погода в республике установилась по-настоящему весенняя. Обычно немноголюдная зимой набережная Сухума заполнилась людьми, взрослые и дети с удовольствием гуляют и греются под лучами солнца.
Пользуясь хорошей погодой, люди гуляют не только сами, но и выгуливают своих домашних питомцев. В преддверии весны в парках Сухума стали высаживать цветы. Несколько дней подряд территория Черноморского побережья Абхазии находится под влиянием теплого сектора североатлантического циклона.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии наконец-то наступили теплые дни.

В Абхазии наконец-то наступили теплые дни. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии наконец-то наступили теплые дни.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Погреться под зимним солнцем на набережную Сухума вышло много людей.

Погреться под зимним солнцем на набережную Сухума вышло много людей. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Погреться под зимним солнцем на набережную Сухума вышло много людей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дети радуются ясной погоде.

Дети радуются ясной погоде. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дети радуются ясной погоде.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Этим девушкам захотелось покормить голубей.

Этим девушкам захотелось покормить голубей. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Этим девушкам захотелось покормить голубей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Веселятся как дети, так и взрослые.

Веселятся как дети, так и взрослые. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Веселятся как дети, так и взрослые.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Другие просто прогуливаются, держась за руки.

Другие просто прогуливаются, держась за руки. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Другие просто прогуливаются, держась за руки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Все живое радуется пробуждению природы.

Все живое радуется пробуждению природы. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Все живое радуется пробуждению природы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В последние дни в Абхазии до 15 градусов тепла.

В последние дни в Абхазии до 15 градусов тепла. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В последние дни в Абхазии до 15 градусов тепла.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Теплые дни делают добрее даже животных.

Теплые дни делают добрее даже животных. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Теплые дни делают добрее даже животных.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Такая погода – самое время для семейного отдыха.

Такая погода – самое время для семейного отдыха. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Такая погода – самое время для семейного отдыха.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Взрослые не прочь погонять на веломобилях на набережной.

Взрослые не прочь погонять на веломобилях на набережной. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Взрослые не прочь погонять на веломобилях на набережной.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Незадолго до наступления весны в парках стали высаживать цветы.

Незадолго до наступления весны в парках стали высаживать цветы. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Незадолго до наступления весны в парках стали высаживать цветы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые из них уже расцвели.

Некоторые из них уже расцвели. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые из них уже расцвели.

© Sputnik / Томас Тхайцук

После череды пасмурных дней люди "заряжаются" теплом солнца.

После череды пасмурных дней люди &quot;заряжаются&quot; теплом солнца. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

После череды пасмурных дней люди "заряжаются" теплом солнца.

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