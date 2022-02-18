https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/zapakhlo-vesnoy-teplye-kadry-s-naberezhnoy-sukhuma--1037618237.html

Запахло весной: "теплые" кадры с набережной Сухума

Запахло весной: "теплые" кадры с набережной Сухума

Весенняя погода установилась в Абхазии в последние дни, днем столбик термометра достигает 15 градусов тепла. 18.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-18T12:55+0300

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в абхазии

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Всего несколько недель назад прибрежная часть Абхазии была покрыта снегом, люди выходили на улицу для того, чтобы поиграть в снежки и сделать фотографии на память. Но в последние дни в республике установилась теплая и солнечная погода.Несмотря на то, что до наступления весны остается некоторое время, погода в республике установилась по-настоящему весенняя. Обычно немноголюдная зимой набережная Сухума заполнилась людьми, взрослые и дети с удовольствием гуляют и греются под лучами солнца.Пользуясь хорошей погодой, люди гуляют не только сами, но и выгуливают своих домашних питомцев. В преддверии весны в парках Сухума стали высаживать цветы. Несколько дней подряд территория Черноморского побережья Абхазии находится под влиянием теплого сектора североатлантического циклона.

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