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Жизнь после: "Ашана", Sputnik и "Абаза ТВ" запустили новый проект
Жизнь после: "Ашана", Sputnik и "Абаза ТВ" запустили новый проект
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" совместно с информационным агентством Sputnik Абхазия и телекомпанией "Абаза ТВ" запустили проект "Плоды добра". 18.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-18T20:30+0300
2022-02-18T20:30+0300
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Цель проекта "Плоды добра" – рассказать жителям Абхазии о том, как изменилась жизнь подопечных фонда после оказания им помощи.Раз в месяц на сайте Sputnik и в эфире телеканала "Абаза ТВ" будут появляться истории бывших подопечных фонда "Ашана", которым была оказана помощь в лечении и которые сейчас с помощью неравнодушных людей могут жить полноценной жизнью.Директор фонда "Ашана" Мактина Джинджолия отметила, что благодаря информационным партнерам, СМИ, люди на протяжении десяти лет работы фонда узнавали, кому необходима помощь, но что произошло после ее оказания, оставалось "за кадром".По информации Джинджолия, за десять лет фонд оказал помощь 323 детям, было собрано 75 миллионов 604 тысячи рублей, оплачен 501 курс лечения, проведено более 300 благотворительных акций.
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видео, мультимедиа, культурно-благотворительный фонд "ашана", дети, абхазия, здоровье, видео
Жизнь после: "Ашана", Sputnik и "Абаза ТВ" запустили новый проект
20:30 18.02.2022 (обновлено: 20:31 18.02.2022) Подписаться на
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" совместно с информационным агентством Sputnik Абхазия и телекомпанией "Абаза ТВ" запустили проект "Плоды добра".
Цель проекта "Плоды добра" – рассказать жителям Абхазии о том, как изменилась жизнь подопечных фонда после оказания им помощи.
Раз в месяц на сайте Sputnik и в эфире телеканала "Абаза ТВ" будут появляться истории бывших подопечных фонда "Ашана", которым была оказана помощь в лечении и которые сейчас с помощью неравнодушных людей могут жить полноценной жизнью.
Директор фонда "Ашана" Мактина Джинджолия отметила, что благодаря информационным партнерам, СМИ, люди на протяжении десяти лет работы фонда узнавали, кому необходима помощь, но что произошло после ее оказания, оставалось "за кадром".
По информации Джинджолия, за десять лет фонд оказал помощь 323 детям, было собрано 75 миллионов 604 тысячи рублей, оплачен 501 курс лечения, проведено более 300 благотворительных акций.