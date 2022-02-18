https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/zhizn-posle-ashana-sputnik-i-abaza-tv-zapustili-novyy-proekt-1037649940.html

Жизнь после: "Ашана", Sputnik и "Абаза ТВ" запустили новый проект

Жизнь после: "Ашана", Sputnik и "Абаза ТВ" запустили новый проект

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" совместно с информационным агентством Sputnik Абхазия и телекомпанией "Абаза ТВ" запустили проект "Плоды добра". 18.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-18T20:30+0300

2022-02-18T20:30+0300

2022-02-18T20:31+0300

пресс-центр

видео

мультимедиа

культурно-благотворительный фонд "ашана"

дети

абхазия

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/12/1037658916_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c52b414e3b67618ceee04e59ec03c810.jpg

Цель проекта "Плоды добра" – рассказать жителям Абхазии о том, как изменилась жизнь подопечных фонда после оказания им помощи.Раз в месяц на сайте Sputnik и в эфире телеканала "Абаза ТВ" будут появляться истории бывших подопечных фонда "Ашана", которым была оказана помощь в лечении и которые сейчас с помощью неравнодушных людей могут жить полноценной жизнью.Директор фонда "Ашана" Мактина Джинджолия отметила, что благодаря информационным партнерам, СМИ, люди на протяжении десяти лет работы фонда узнавали, кому необходима помощь, но что произошло после ее оказания, оставалось "за кадром".По информации Джинджолия, за десять лет фонд оказал помощь 323 детям, было собрано 75 миллионов 604 тысячи рублей, оплачен 501 курс лечения, проведено более 300 благотворительных акций.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, культурно-благотворительный фонд "ашана", дети, абхазия, здоровье, видео