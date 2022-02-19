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Абхазские борцы вошли в состав сборной Питера, победив на чемпионате города
Абхазские борцы вошли в состав сборной Питера, победив на чемпионате города
В субботу в северной столице России прошел отборочный чемпионат на первенство страны по вольной борьбе. 19.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-19T20:28+0300
2022-02-19T20:28+0300
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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Абхазские спортсмены Инал Берзения и Денис Кварандзия заняли призовые места на чемпионате Санкт-Петербурга по вольной борьбе и вошли в состав сборной города, сообщает Госкомспорта Абхазии.Соревнования прошли 19 февраля, они были отборочными на чемпионат России. За награды и путевки на чемпионат боролись более 100 вольников в 10 весовых категориях.По итогам турнира, Инал Берзения занял первое место в весовой категории 86 килограммов, а Денис Кварандзия стал третьим в весовой категории 79 килограммов. Борцов из Абхазии тренирует Тимур Джопуа.
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спорт, борьба, новости, санкт-петербург, абхазия
Абхазские борцы вошли в состав сборной Питера, победив на чемпионате города
20:28 19.02.2022 (обновлено: 20:29 19.02.2022) Подписаться на
В субботу в северной столице России прошел отборочный чемпионат на первенство страны по вольной борьбе.
СУХУМ, 19 фев - Sputnik.
Абхазские спортсмены Инал Берзения и Денис Кварандзия заняли призовые места на чемпионате Санкт-Петербурга по вольной борьбе и вошли в состав сборной города, сообщает
Госкомспорта Абхазии.
Соревнования прошли 19 февраля, они были отборочными на чемпионат России. За награды и путевки на чемпионат боролись более 100 вольников в 10 весовых категориях.
По итогам турнира, Инал Берзения занял первое место в весовой категории 86 килограммов, а Денис Кварандзия стал третьим в весовой категории 79 килограммов.
Борцов из Абхазии тренирует Тимур Джопуа.