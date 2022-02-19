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Абхазские борцы вошли в состав сборной Питера, победив на чемпионате города

Абхазские борцы вошли в состав сборной Питера, победив на чемпионате города

В субботу в северной столице России прошел отборочный чемпионат на первенство страны по вольной борьбе. 19.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Абхазские спортсмены Инал Берзения и Денис Кварандзия заняли призовые места на чемпионате Санкт-Петербурга по вольной борьбе и вошли в состав сборной города, сообщает Госкомспорта Абхазии.Соревнования прошли 19 февраля, они были отборочными на чемпионат России. За награды и путевки на чемпионат боролись более 100 вольников в 10 весовых категориях.По итогам турнира, Инал Берзения занял первое место в весовой категории 86 килограммов, а Денис Кварандзия стал третьим в весовой категории 79 килограммов. Борцов из Абхазии тренирует Тимур Джопуа.

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спорт, борьба, новости, санкт-петербург, абхазия