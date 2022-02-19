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https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/abkhazskiy-teatr-anonsiroval-premeru-spektaklya-saria-1037664748.html
Абхазский театр анонсировал премьеру спектакля "Сариа"
Абхазский театр анонсировал премьеру спектакля "Сариа"
Премьера спектакля затягивалась из-за ограничительных мер по коронавирусу, согласно которым театры были закрыты для зрителей. 19.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Премьера спектакля "Сариа" состоится на сцене Абхазского драматического театра им. Чанба 24 и 25 февраля, сообщил театр в пятницу.Спектакль посвящен супруге и верной соратнице Нестора Лакоба Сарии, которая стала жертвой сталинских репрессий.Спектакль ставит режиссер Мадина Аргун по пьесе кабардинской поэтессы и драматурга Зарины Кануковой. Сценографом выступил художник Нодар Цвижба.Сарию сыграет выпускница режиссерского факультета ВГИК имени С. А. Герасимова Амра Начкебия.В 1936 году председатель Совнаркома Абхазии Нестор Лакоба скоропостижно скончался. Это произошло после конфликта с Лаврентием Берия, и ряд исследователей считают, что во время ужина в доме Берия Лакоба был отравлен.Спустя некоторое время Лакоба был объявлен "врагом народа". А в августе 1937 года была арестована и заключена под стражу Сариа Лакоба. В тюрьме она подвергалась жестоким пыткам и издевательствам. На требование следователей признать мужа врагом народа и предателем, готовящим заговор с целью убийства Сталина, Лакоба отвечала неизменным отказом.Судьба отмерила Сарии Лакоба всего 35 лет. Она умерла от побоев и тифа в Орточальской тюрьме в Тбилиси.
https://sputnik-abkhazia.ru/20191205/Vernost-navsegda-zhizn-i-smert-Sarii-Lakoba-1028936960.html
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культура, искусство, спектакли, абхазский государственный театр, новости

Абхазский театр анонсировал премьеру спектакля "Сариа"

09:16 19.02.2022 (обновлено: 09:30 19.02.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукАбхазский драматический театр
Абхазский драматический театр - Sputnik Абхазия, 1920, 19.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Премьера спектакля затягивалась из-за ограничительных мер по коронавирусу, согласно которым театры были закрыты для зрителей.
СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Премьера спектакля "Сариа" состоится на сцене Абхазского драматического театра им. Чанба 24 и 25 февраля, сообщил театр в пятницу.
Спектакль посвящен супруге и верной соратнице Нестора Лакоба Сарии, которая стала жертвой сталинских репрессий.
Спектакль ставит режиссер Мадина Аргун по пьесе кабардинской поэтессы и драматурга Зарины Кануковой. Сценографом выступил художник Нодар Цвижба.
Сарию сыграет выпускница режиссерского факультета ВГИК имени С. А. Герасимова Амра Начкебия.
Сария Лакоба - Sputnik Абхазия, 1920, 05.12.2019
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Верность навсегда: архивные фотографии семьи Лакоба
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В 1936 году председатель Совнаркома Абхазии Нестор Лакоба скоропостижно скончался. Это произошло после конфликта с Лаврентием Берия, и ряд исследователей считают, что во время ужина в доме Берия Лакоба был отравлен.
Спустя некоторое время Лакоба был объявлен "врагом народа". А в августе 1937 года была арестована и заключена под стражу Сариа Лакоба. В тюрьме она подвергалась жестоким пыткам и издевательствам. На требование следователей признать мужа врагом народа и предателем, готовящим заговор с целью убийства Сталина, Лакоба отвечала неизменным отказом.
Судьба отмерила Сарии Лакоба всего 35 лет. Она умерла от побоев и тифа в Орточальской тюрьме в Тбилиси.
С любимой женой Сарией - Sputnik Абхазия, 1920, 01.05.2016
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Нестор Лакоба: вся жизнь - борьба
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