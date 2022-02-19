https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/arsaliya-o-vystavke-na-vinzavode-v-sukhume-aktualizatsiya-temy-nematerialnoy-kultury-1037670299.html

Арсалия о выставке на винзаводе в Сухуме: актуализация темы нематериальной культуры

Арсалия о выставке на винзаводе в Сухуме: актуализация темы нематериальной культуры

Выставка о культуре виноделия абхазов пройдет в Сухуме. О предстоящем событии в эфире радио Sputnik рассказала один из кураторов выставки Эльвира Арсалия. 19.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-19T16:45+0300

2022-02-19T16:45+0300

2022-02-19T16:45+0300

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винзавод

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Арсалия о выставке на винзаводе в Сухуме: актуализация темы нематериальной культуры Арсалия о выставке на винзаводе в Сухуме: актуализация темы нематериальной культуры

Выставка о культуре виноделия абхазов "Неважно, кто открыл кувшин, а важен вкус вина в кувшине…" пройдет в рамках проекта "Культурный перекресток", авторами которого выступают Эльвира Арсалия и Батал Кобахия. На выставке будут представлены более 20 работ абхазского художника Виталия Кацба, старинные гравюры и археологические экспонаты, которые были взяты из частных коллекций. В центре же экспозиции будет триптих известного абхазского художника Леварсы Бутба, выполненный более 15 лет назад по заказу винзавода.По словам одного из кураторов выставки Эльвиры Арсалия, эмоционально усиливают мероприятие стихи абхазского и российского классика Фазиля Искандера.Цель проекта, заявленная организаторами, – рассказать о нематериальной культуре Абхазии, в частности о виноделии."Почему мы делаем на этом акцент. У нас есть закон о сохранении памятников культуры, есть государственный список, а нематериальная культура все - таки дело будущего. Поэтому нам хотелось, как бы, актуализировать эту тему… Выставка является очень хорошей коммуникацией между людьми, которые могут влиять на решение тех или иных вопросов в сфере нематериальной культуры", - сказала Арсалия.Полная версия беседы в аудиофайле.Выставка откроется в Сухуме в дегустационном зале завода "Вина и воды Абхазии" 23 февраля в 12:00 и продлится до 18:00. Все желающие могут посетить ее.

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