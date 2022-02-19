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Арсалия о выставке на винзаводе в Сухуме: актуализация темы нематериальной культуры
Арсалия о выставке на винзаводе в Сухуме: актуализация темы нематериальной культуры
Выставка о культуре виноделия абхазов пройдет в Сухуме. О предстоящем событии в эфире радио Sputnik рассказала один из кураторов выставки Эльвира Арсалия. 19.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-19T16:45+0300
2022-02-19T16:45+0300
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абхазия
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Арсалия о выставке на винзаводе в Сухуме: актуализация темы нематериальной культуры
Арсалия о выставке на винзаводе в Сухуме: актуализация темы нематериальной культуры
Выставка о культуре виноделия абхазов "Неважно, кто открыл кувшин, а важен вкус вина в кувшине…" пройдет в рамках проекта "Культурный перекресток", авторами которого выступают Эльвира Арсалия и Батал Кобахия. На выставке будут представлены более 20 работ абхазского художника Виталия Кацба, старинные гравюры и археологические экспонаты, которые были взяты из частных коллекций. В центре же экспозиции будет триптих известного абхазского художника Леварсы Бутба, выполненный более 15 лет назад по заказу винзавода.По словам одного из кураторов выставки Эльвиры Арсалия, эмоционально усиливают мероприятие стихи абхазского и российского классика Фазиля Искандера.Цель проекта, заявленная организаторами, – рассказать о нематериальной культуре Абхазии, в частности о виноделии."Почему мы делаем на этом акцент. У нас есть закон о сохранении памятников культуры, есть государственный список, а нематериальная культура все - таки дело будущего. Поэтому нам хотелось, как бы, актуализировать эту тему… Выставка является очень хорошей коммуникацией между людьми, которые могут влиять на решение тех или иных вопросов в сфере нематериальной культуры", - сказала Арсалия.Полная версия беседы в аудиофайле.Выставка откроется в Сухуме в дегустационном зале завода "Вина и воды Абхазии" 23 февраля в 12:00 и продлится до 18:00. Все желающие могут посетить ее.
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абхазия, выставка, винзавод, сухум, художники, подкасты, аудио

Арсалия о выставке на винзаводе в Сухуме: актуализация темы нематериальной культуры

16:45 19.02.2022
Радио
Арсалия о выставке на винзаводе в Сухуме: актуализация темы нематериальной культуры
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Выставка о культуре виноделия абхазов пройдет в Сухуме. О предстоящем событии в эфире радио Sputnik рассказала один из кураторов выставки Эльвира Арсалия.
Выставка о культуре виноделия абхазов "Неважно, кто открыл кувшин, а важен вкус вина в кувшине…" пройдет в рамках проекта "Культурный перекресток", авторами которого выступают Эльвира Арсалия и Батал Кобахия. На выставке будут представлены более 20 работ абхазского художника Виталия Кацба, старинные гравюры и археологические экспонаты, которые были взяты из частных коллекций. В центре же экспозиции будет триптих известного абхазского художника Леварсы Бутба, выполненный более 15 лет назад по заказу винзавода.
По словам одного из кураторов выставки Эльвиры Арсалия, эмоционально усиливают мероприятие стихи абхазского и российского классика Фазиля Искандера.
Цель проекта, заявленная организаторами, – рассказать о нематериальной культуре Абхазии, в частности о виноделии.
"Почему мы делаем на этом акцент. У нас есть закон о сохранении памятников культуры, есть государственный список, а нематериальная культура все - таки дело будущего. Поэтому нам хотелось, как бы, актуализировать эту тему… Выставка является очень хорошей коммуникацией между людьми, которые могут влиять на решение тех или иных вопросов в сфере нематериальной культуры", - сказала Арсалия.
Полная версия беседы в аудиофайле.
Выставка откроется в Сухуме в дегустационном зале завода "Вина и воды Абхазии" 23 февраля в 12:00 и продлится до 18:00. Все желающие могут посетить ее.
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