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https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/khischniki-za-stenoy-obitateli-parka-prayd-v-sele-aatsy-1037629650.html
Хищники за стеной: обитатели абхазского "Прайда"
Хищники за стеной: обитатели абхазского "Прайда"
Официальное открытие парка львов "Прайд" в селе Аацы Гудаутского района состоялось в начале августа 2021 года. 19.02.2022, Sputnik Абхазия
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Пять лет назад началось строительство парка львов в селе Аацы Гудаутского района, и объект этот продолжает расширяться и развиваться. На площади около пяти гектаров живут десять взрослых львов, три молодых – от полутора до двух лет – и шесть котят. Помимо хищников, на отдельной от них территории пасутся верблюд по кличке Ромео, ослы, козы, бараны и буйволы.Основная часть парка, где построены вольеры для львов, огорожена каменной стеной в средневековом стиле, издалека напоминающей крепостные стены. Звери чаще всего содержатся парами, но среди них есть и одиночки. Это львы, которые позже присоединились к сородичам. Их прайд всегда будет считать чужаками.Официальное открытие объекта состоялось в начале августа 2021 года. Во время летнего курортного сезона парк посещает немало гостей в сравнении с зимним периодом, но это не влияет на рацион и условия хищников. Учредители "Прайд" покрывают все расходы.Парк построен таким образом, что посетители могут любоваться заморскими животными на безопасном от них расстоянии с высоты бетонных коридоров.
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фото , мультимедиа, фото

Хищники за стеной: обитатели абхазского "Прайда"

13:00 19.02.2022 (обновлено: 15:11 19.02.2022)
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Официальное открытие парка львов "Прайд" в селе Аацы Гудаутского района состоялось в начале августа 2021 года.
Пять лет назад началось строительство парка львов в селе Аацы Гудаутского района, и объект этот продолжает расширяться и развиваться. На площади около пяти гектаров живут десять взрослых львов, три молодых – от полутора до двух лет – и шесть котят. Помимо хищников, на отдельной от них территории пасутся верблюд по кличке Ромео, ослы, козы, бараны и буйволы.
Основная часть парка, где построены вольеры для львов, огорожена каменной стеной в средневековом стиле, издалека напоминающей крепостные стены. Звери чаще всего содержатся парами, но среди них есть и одиночки. Это львы, которые позже присоединились к сородичам. Их прайд всегда будет считать чужаками.
Официальное открытие объекта состоялось в начале августа 2021 года. Во время летнего курортного сезона парк посещает немало гостей в сравнении с зимним периодом, но это не влияет на рацион и условия хищников. Учредители "Прайд" покрывают все расходы.
Парк построен таким образом, что посетители могут любоваться заморскими животными на безопасном от них расстоянии с высоты бетонных коридоров.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лев Цезарь "восседает" на своем деревянном "троне".

Лев Цезарь &quot;восседает&quot; на своем деревянном &quot;троне&quot;. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лев Цезарь "восседает" на своем деревянном "троне".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Хищники содержатся в вольерах парами и больше, но есть львы-одиночки.

Хищники содержатся в вольерах парами и больше, но есть львы-одиночки. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хищники содержатся в вольерах парами и больше, но есть львы-одиночки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На сегодня в "Прайде" шесть котят, которым всего несколько месяцев.

На сегодня в &quot;Прайде&quot; шесть котят, которым всего несколько месяцев. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

На сегодня в "Прайде" шесть котят, которым всего несколько месяцев.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Львица Леди – любимица смотрителя парка Анатолия Епишева.

Львица Леди – любимица смотрителя парка Анатолия Епишева. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Львица Леди – любимица смотрителя парка Анатолия Епишева.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Львиный рык можно услышать на расстоянии до 15 километров.

Львиный рык можно услышать на расстоянии до 15 километров. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Львиный рык можно услышать на расстоянии до 15 километров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в парке десять взрослых львов, три молодых – от полутора до двух лет – и шесть котят.

Всего в парке десять взрослых львов, три молодых – от полутора до двух лет – и шесть котят. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в парке десять взрослых львов, три молодых – от полутора до двух лет – и шесть котят.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Львов-"новобранцев" держат отдельно от сородичей, так как для прайда они остаются чужаками.

Львов-&quot;новобранцев&quot; держат отдельно от сородичей, так как для прайда они остаются чужаками. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Львов-"новобранцев" держат отдельно от сородичей, так как для прайда они остаются чужаками.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В некоторых вольерах построили бассейны с водой, где в летний зной хищники могут остудиться.

В некоторых вольерах построили бассейны с водой, где в летний зной хищники могут остудиться. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В некоторых вольерах построили бассейны с водой, где в летний зной хищники могут остудиться.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Со дня начала функционирования парка в его стенах родилось шесть львят.

Со дня начала функционирования парка в его стенах родилось шесть львят. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Со дня начала функционирования парка в его стенах родилось шесть львят.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пока малыши не вырастут, львицы никого к ним не подпускают.

Пока малыши не вырастут, львицы никого к ним не подпускают. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пока малыши не вырастут, львицы никого к ним не подпускают.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Нередко звери выясняют между собой "отношения" в контактном бою, от чего получают легкие травмы.

Нередко звери выясняют между собой &quot;отношения&quot; в контактном бою, от чего получают легкие травмы. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Нередко звери выясняют между собой "отношения" в контактном бою, от чего получают легкие травмы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Основная территория парка "Прайд" загорожена стенами в средневековом стиле.

Основная территория парка &quot;Прайд&quot; загорожена стенами в средневековом стиле. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Основная территория парка "Прайд" загорожена стенами в средневековом стиле.

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