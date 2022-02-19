https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/khischniki-za-stenoy-obitateli-parka-prayd-v-sele-aatsy-1037629650.html

Хищники за стеной: обитатели абхазского "Прайда"

Хищники за стеной: обитатели абхазского "Прайда"

Официальное открытие парка львов "Прайд" в селе Аацы Гудаутского района состоялось в начале августа 2021 года. 19.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-19T13:00+0300

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в абхазии

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Пять лет назад началось строительство парка львов в селе Аацы Гудаутского района, и объект этот продолжает расширяться и развиваться. На площади около пяти гектаров живут десять взрослых львов, три молодых – от полутора до двух лет – и шесть котят. Помимо хищников, на отдельной от них территории пасутся верблюд по кличке Ромео, ослы, козы, бараны и буйволы.Основная часть парка, где построены вольеры для львов, огорожена каменной стеной в средневековом стиле, издалека напоминающей крепостные стены. Звери чаще всего содержатся парами, но среди них есть и одиночки. Это львы, которые позже присоединились к сородичам. Их прайд всегда будет считать чужаками.Официальное открытие объекта состоялось в начале августа 2021 года. Во время летнего курортного сезона парк посещает немало гостей в сравнении с зимним периодом, но это не влияет на рацион и условия хищников. Учредители "Прайд" покрывают все расходы.Парк построен таким образом, что посетители могут любоваться заморскими животными на безопасном от них расстоянии с высоты бетонных коридоров.

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