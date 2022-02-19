https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/lyzhnik-bolshunov-prines-rossii-shestuyu-zolotuyu-medal-na-olimpiade-1037666731.html

Лыжник Большунов принес России шестую золотую медаль на Олимпиаде

Лыжник Большунов принес России шестую золотую медаль на Олимпиаде

Для российского лыжника это третье олимпийское золото. 19.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-19T12:10+0300

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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Российский лыжник Александр Большунов пришел первым во время масс-старта свободным стилем, и принес в копилку Олимпийского комитета России шестую золотую медаль, сообщает РИА Новости. Российские лыжники Артем Мальцев и Денис Спицов заняли четвертое и шестое места соответственно. Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля. Всего на счету спортсменов из России 29 медалей - шесть золотых, десять серебряных и 13 бронзовых. Сборная Олимпийского комитета России смогла повторить рекорд для отечественных команд по числу наград за одну зимнюю Олимпиаду. В 1988 году с Олимпийских игр в канадском Калгари сборная СССР привезла домой 29 наград (11 золотых, девять серебряных и девять бронзовых медалей), такого же результата добилась сборная России на Олимпиаде в Сочи в 2014 году - в ее копилке оказалось 11 золотых, девять серебряных и девять бронзовых наград.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/1037612164.html

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