https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/pravda-tela-pitanie-posle-covid-19-1037639875.html

"Правда тела". Питание после COVID-19

"Правда тела". Питание после COVID-19

Обсуждаем, что есть, если вы только заболели, и как поход в ресторан может быть терапевтической мерой (конечно, если у вас уже отрицательный тест). 19.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-19T11:31+0300

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"Правда тела". Питание после COVID-19 "Правда тела". Питание после COVID-19

У многих людей, переболевших COVID-19, остается слабость и нервозность. Восстановиться помогут не только витамины, но и продукты, богатые триптофаном (бананы, шоколад) и магнием (темно-зеленые овощи). Как использовать в своем рационе квашеную капусту (где и витамина С больше, чем в апельсинах, и большая польза для кишечника)? Что делать при потере мышечной массы при COVID? И почему некоторым людям (особенно при “омикроне”) может очень хотеться есть? Отвечает диетолог, гастроэнтеролог, работавшая в “красной зоне”, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.02:10 Почему на некоторых людей во время омикрона нападает “жор”04:34 Если человек заболел ковидом: нужно ли изменить рацион05:21 Зачем есть зеленые овощи и причем здесь дефицит магния07:51 Суперфуд “квашеная капуста”13:55 Потеря мышечной массы при ковиде ( и что с этим делать)16:10 Можно ли при депрессии и нервозности помочь себе витаминами18:15 “Слабость, которую мы чувствуем - часто за счет дефицита магния”19:19 “Чтобы нервные волокна хорошо функционировали, им нужен жир”19:43 Зачем нужно есть зеленые бананы и горький шоколад21:11 Кому нужно лечебное питание и как его употреблять22:55 Поход в ресторан как терапевтическая мераСлушайте подкасты РИА Новости.

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