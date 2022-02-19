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Россия нам поможет: тысячи жителей Донбасса покидают свои дома из-за угрозы войны
Россия нам поможет: тысячи жителей Донбасса покидают свои дома из-за угрозы войны
Тысячи жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик покидают свои дома и направляются в Россию из-за обострения ситуации на линии... 19.02.2022, Sputnik Абхазия
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Переселенцы благодарят правительство России за возможность оперативно и безопасно покинуть зону возможного начала боевых действий. По поручению президента России Владимира Путина, каждому беженцу, прибывающему в Ростовскую область из Донбасса, выплатят по 10 тысяч рублей. Ситуация на Востоке Украины серьезно обострилась несколько недель назад. ВСУ неоднократно открывали огонь по населенным пунктам близ линии разграничения. По информации разведки ЛНР и ДНР, президент Украины Владимир Зеленский может уже в ближайшее время отдать приказ военным перейти в наступление, а также реализовать план вторжения на территорию республик Донбасса.
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в мире, мультимедиа, украина, днр, лнр, россия, видео, видео

Россия нам поможет: тысячи жителей Донбасса покидают свои дома из-за угрозы войны

15:38 19.02.2022 (обновлено: 16:49 19.02.2022)
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Тысячи жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик покидают свои дома и направляются в Россию из-за обострения ситуации на линии соприкосновения с Украиной.
Переселенцы благодарят правительство России за возможность оперативно и безопасно покинуть зону возможного начала боевых действий.
По поручению президента России Владимира Путина, каждому беженцу, прибывающему в Ростовскую область из Донбасса, выплатят по 10 тысяч рублей.
Ситуация на Востоке Украины серьезно обострилась несколько недель назад. ВСУ неоднократно открывали огонь по населенным пунктам близ линии разграничения. По информации разведки ЛНР и ДНР, президент Украины Владимир Зеленский может уже в ближайшее время отдать приказ военным перейти в наступление, а также реализовать план вторжения на территорию республик Донбасса.
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