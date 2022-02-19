https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/shatrov-rasskazal-k-chemu-mogut-privesti-stolknoveniya-na-armyano-azerbaydzhanskoy-granitse-1037640242.html

Шатров рассказал, к чему могут привести столкновения на армяно-азербайджанской границе

Шатров рассказал, к чему могут привести столкновения на армяно-азербайджанской границе

Во вторник на армяно-азербайджанской границе велась стрельба. Азербайджан обвинил в этом Армению. Министерство обороны Армении опровергло заявление Баку об... 19.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-19T14:51+0300

2022-02-19T14:51+0300

2022-02-19T14:51+0300

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Шатров рассказал, к чему могут привести столкновения на армяно-азербайджанской границе Шатров рассказал, к чему могут привести столкновения на армяно-азербайджанской границе

Во вторник на армяно-азербайджанской границе велась стрельба. Азербайджан обвинил в этом Армению. Министерство обороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле армянскими военнослужащими азербайджанских боевых позиций на границе, назвав его дезинформацией.По мнению руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, столкновения на армяно-азербайджанской границе стали уже рутинным явлением, и нельзя обвинить в преобладании активности ни ту, ни другую сторону, потому что перестрелки происходят постоянно, и с обеих сторон."Ситуацию можно назвать нестабильной, и выглядит это как промежуточное состояние перед новым обострением. Основанием для этого является неприятие армянским социумом результатов последней войны. Последствия всем известны – это потеря Арменией части территорий и возвращение их Азербайджану. Армения не считает это справедливым и по-прежнему намеревается восстановить свои права на эти территории, которые воспринимаются как часть Армении, часть Нагорного Карабаха, хотя объективно это часть Азербайджана. Власть Армении не смогла объяснить социуму итогов войны, поэтому мы и наблюдаем такую нестабильную ситуацию",– прокомментировал Шатров в эфире радио Sputnik.По словам эксперта, если в ближайшие пять лет стороны не договорятся по ключевым вопросам, то необходимо будет продлевать мандат российских миротворцев, которые сейчас являются гарантом стабильности на армяно-азербайджанской границе.

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