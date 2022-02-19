https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/strelba-po-tarelochkam-pervyy-turnir-po-kompakt-sportingu-proydet-v-abkhazii-1037672076.html

Стрельба по тарелочкам: первый турнир по компакт-спортингу пройдет в Абхазии

Стрельба по тарелочкам: первый турнир по компакт-спортингу пройдет в Абхазии

Компакт-спортинг - один из видов спортивно-охотничьей стрельбы по глиняным тарелочкам под общим термином "спортинг". 19.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-19T18:51+0300

2022-02-19T18:51+0300

2022-02-19T18:51+0300

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СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Первый турнир по компакт-спортингу пройдет в селе Адзюбжа 20 февраля, рассказал в интервью Sputnik главный судья соревнований Ераст Квирая.Согласно правилам турнира, каждому из участников выдается 50 патронов на 35 мишеней. При этом допускается использование любого охотничьего ружья 12 калибра с любой длиной ствола и разными дульными насадками и прицельными приспособлениями.Стрелки должны попадать по глиняным тарелочкам, которые будут вылетать из семи разных мест. После того, как охотник произведет семь выстрелов, он меняет огневую точку и продолжает прицельно стрелять и по общим результатам определится победитель.Главный судья турнира также сообщил, что, исходя из того, что компакт-спортинг приближен к охоте участники соревнований могут держать свои ружья в любом удобном положении.Помимо участников турнира по компакт-спортингу будут также зрители, которые заинтересовались этим событием, рассказал судья соревнований.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210815/Dobyt-dich-okhota-v-Abkhazii---1033032242.html

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