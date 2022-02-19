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Стрельба по тарелочкам: первый турнир по компакт-спортингу пройдет в Абхазии
Стрельба по тарелочкам: первый турнир по компакт-спортингу пройдет в Абхазии
Компакт-спортинг - один из видов спортивно-охотничьей стрельбы по глиняным тарелочкам под общим термином "спортинг". 19.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-19T18:51+0300
2022-02-19T18:51+0300
2022-02-19T18:51+0300
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СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Первый турнир по компакт-спортингу пройдет в селе Адзюбжа 20 февраля, рассказал в интервью Sputnik главный судья соревнований Ераст Квирая.Согласно правилам турнира, каждому из участников выдается 50 патронов на 35 мишеней. При этом допускается использование любого охотничьего ружья 12 калибра с любой длиной ствола и разными дульными насадками и прицельными приспособлениями.Стрелки должны попадать по глиняным тарелочкам, которые будут вылетать из семи разных мест. После того, как охотник произведет семь выстрелов, он меняет огневую точку и продолжает прицельно стрелять и по общим результатам определится победитель.Главный судья турнира также сообщил, что, исходя из того, что компакт-спортинг приближен к охоте участники соревнований могут держать свои ружья в любом удобном положении.Помимо участников турнира по компакт-спортингу будут также зрители, которые заинтересовались этим событием, рассказал судья соревнований.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210815/Dobyt-dich-okhota-v-Abkhazii---1033032242.html
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новости, спорт, досуг
Стрельба по тарелочкам: первый турнир по компакт-спортингу пройдет в Абхазии
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Компакт-спортинг - один из видов спортивно-охотничьей стрельбы по глиняным тарелочкам под общим термином "спортинг".
СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Первый турнир по компакт-спортингу пройдет в селе Адзюбжа 20 февраля, рассказал в интервью Sputnik главный судья соревнований Ераст Квирая.
Согласно правилам турнира, каждому из участников выдается 50 патронов на 35 мишеней. При этом допускается использование любого охотничьего ружья 12 калибра с любой длиной ствола и разными дульными насадками и прицельными приспособлениями.
Стрелки должны попадать по глиняным тарелочкам, которые будут вылетать из семи разных мест. После того, как охотник произведет семь выстрелов, он меняет огневую точку и продолжает прицельно стрелять и по общим результатам определится победитель.
Главный судья турнира также сообщил, что, исходя из того, что компакт-спортинг приближен к охоте участники соревнований могут держать свои ружья в любом удобном положении.
"В турнире примут участие около двадцати охотников, в основном это местные люди, но, возможно, несколько человек приедет к нам из Сочи. Организовать турнир решили мы с Тариелом Бжания, он руководит площадкой, на которой будут проходить стрельбы. В этом году охотничий сезон был очень слабым, поэтому мы решили собрать охотников, чтобы они увиделись, пообщались, а также посоревновались в стрельбе", - подчеркнул Квирая.
Помимо участников турнира по компакт-спортингу будут также зрители, которые заинтересовались этим событием, рассказал судья соревнований.