https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/dopolnitelnoe-vremya-vozba-o-subbotnikakh-probezhkakh-i-trenirovkakh-ot-proekta-guma-1037638825.html

Дополнительное время: Возба о субботниках, пробежках и тренировках от проекта "Гума"

Дополнительное время: Возба о субботниках, пробежках и тренировках от проекта "Гума"

Руководитель культурно-деловой платформы "Гума" Хибла Возба в эфире радио Sputnik рассказала, как их проект Guma Go обретает популярность в Сухуме. 20.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-20T19:40+0300

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2022-02-20T19:40+0300

радио

дополнительное время

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Дополнительное время: Возба о пробежках Дополнительное время: Возба о пробежках

Площадка "Гума" запустила новое направление Guma Go. Как рассказала их инициатор Хибла Возба, оно представляет собой еженедельные пробежки, совместные тренировки во главе с тренером. "Мы только начали, и пока не так активно раскрутился этот проект, но уже к нам присоединилось достаточно много людей. Я надеюсь, что их станет больше", – сказала Возба. Она отметила, что эти занятия комфортно проходят даже для начинающих бегунов. Подробности слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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