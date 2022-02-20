https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/dopolnitelnoe-vremya-vozba-o-subbotnikakh-probezhkakh-i-trenirovkakh-ot-proekta-guma-1037638825.html
Дополнительное время: Возба о субботниках, пробежках и тренировках от проекта "Гума"
Дополнительное время: Возба о субботниках, пробежках и тренировках от проекта "Гума"
Руководитель культурно-деловой платформы "Гума" Хибла Возба в эфире радио Sputnik рассказала, как их проект Guma Go обретает популярность в Сухуме. 20.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-20T19:40+0300
2022-02-20T19:40+0300
2022-02-20T19:40+0300
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Дополнительное время: Возба о пробежках
Дополнительное время: Возба о пробежках
Площадка "Гума" запустила новое направление Guma Go. Как рассказала их инициатор Хибла Возба, оно представляет собой еженедельные пробежки, совместные тренировки во главе с тренером. "Мы только начали, и пока не так активно раскрутился этот проект, но уже к нам присоединилось достаточно много людей. Я надеюсь, что их станет больше", – сказала Возба. Она отметила, что эти занятия комфортно проходят даже для начинающих бегунов. Подробности слушайте в аудиофайле.
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дополнительное время, аудио
Дополнительное время: Возба о субботниках, пробежках и тренировках от проекта "Гума"
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Руководитель культурно-деловой платформы "Гума" Хибла Возба в эфире радио Sputnik рассказала, как их проект Guma Go обретает популярность в Сухуме.
Площадка "Гума" запустила новое направление Guma Go. Как рассказала их инициатор Хибла Возба, оно представляет собой еженедельные пробежки, совместные тренировки во главе с тренером.
"Мы только начали, и пока не так активно раскрутился этот проект, но уже к нам присоединилось достаточно много людей. Я надеюсь, что их станет больше", – сказала Возба.
Она отметила, что эти занятия комфортно проходят даже для начинающих бегунов.
Подробности слушайте в аудиофайле.