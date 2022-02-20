https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/ekspert-o-borbe-s-mikroplastikom-prakticheski-nevozmozhno-1037677768.html
Эксперт о борьбе с микропластиком: практически невозможно
Эксперт о борьбе с микропластиком: практически невозможно
Внештатный эксперт Минприроды России Оксана Цитцер рассказала радио Sputnik о вреде пластика и экологическом воспитании детей. 20.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-20T14:07+0300
2022-02-20T14:07+0300
2022-02-20T14:07+0300
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Эксперт о борьбе с микропластиком: практически невозможно
Эксперт о борьбе с микропластиком: практически невозможно
Цитцер отметила, что на свалках при сжигании пластика выделяются диоксин и другие опасные вещества. Микропластик - одно из таких веществ, которое уже сейчас наносит огромный вред природе, в том числе различным водоемам и мировому океану."Микропластик — это опасные продукты разрушения пластических предметов. Через землю он попадает в родники и реки, потом в океан. Вред от микропластика по всему миру сейчас особенно существенен. Бороться с ним практически невозможно. Поэтому, чтобы предотвратить на будущее эту проблему, сейчас всеми странами принимаются меры. Они вводят ограничения на применение пластика, на продажу пластиковых изделий", — добавила эксперт в эфире радио Sputnik Южная Осетия.Говоря об экологическом воспитании, Цитцер отметила, что ребенок до определенного возраста очень "вписан в природу" и живо все воспринимает."И этим нельзя пренебрегать, нельзя разрушать их понимание, нельзя погружать их в жесткость нашего мира потребительства", — подчеркнула Цитцер.
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Эксперт о борьбе с микропластиком: практически невозможно
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Внештатный эксперт Минприроды России Оксана Цитцер рассказала радио Sputnik о вреде пластика и экологическом воспитании детей.
Цитцер отметила, что на свалках при сжигании пластика выделяются диоксин и другие опасные вещества. Микропластик - одно из таких веществ, которое уже сейчас наносит огромный вред природе, в том числе различным водоемам и мировому океану.
"Микропластик — это опасные продукты разрушения пластических предметов. Через землю он попадает в родники и реки, потом в океан. Вред от микропластика по всему миру сейчас особенно существенен. Бороться с ним практически невозможно. Поэтому, чтобы предотвратить на будущее эту проблему, сейчас всеми странами принимаются меры. Они вводят ограничения на применение пластика, на продажу пластиковых изделий", — добавила эксперт в эфире радио Sputnik Южная Осетия.
Говоря об экологическом воспитании, Цитцер отметила, что ребенок до определенного возраста очень "вписан в природу" и живо все воспринимает.
"И этим нельзя пренебрегать, нельзя разрушать их понимание, нельзя погружать их в жесткость нашего мира потребительства", — подчеркнула Цитцер.