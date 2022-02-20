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Глава МОК объявил XXIV зимние Олимпийские игры закрытыми

Глава МОК объявил XXIV зимние Олимпийские игры закрытыми

Церемония закрытия Олимпийских игр состоялась на Национальном стадионе в Пекине в воскресенье 20 февраля. 20.02.2022, Sputnik Абхазия

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спорт

олимпийские игры

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в мире

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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Президент МОК Томас Бах объявил XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине закрытыми, олимпийский огонь погашен, пишет Р-Спорт.Сборная России на Играх-2022 завоевала 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых) и стала второй по общему количеству наград после норвежцев (37). В медальном зачете (считается по числу золотых медалей) россияне финишировали девятыми.XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

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спорт, олимпийские игры, китай, в мире