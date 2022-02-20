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Глава МОК объявил XXIV зимние Олимпийские игры закрытыми
Глава МОК объявил XXIV зимние Олимпийские игры закрытыми
Церемония закрытия Олимпийских игр состоялась на Национальном стадионе в Пекине в воскресенье 20 февраля. 20.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-20T16:50+0300
2022-02-20T16:50+0300
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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Президент МОК Томас Бах объявил XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине закрытыми, олимпийский огонь погашен, пишет Р-Спорт.Сборная России на Играх-2022 завоевала 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых) и стала второй по общему количеству наград после норвежцев (37). В медальном зачете (считается по числу золотых медалей) россияне финишировали девятыми.XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
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MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, олимпийские игры, китай, в мире
Глава МОК объявил XXIV зимние Олимпийские игры закрытыми
16:50 20.02.2022 (обновлено: 16:54 20.02.2022) Подписаться на
Церемония закрытия Олимпийских игр состоялась на Национальном стадионе в Пекине в воскресенье 20 февраля.
СУХУМ, 20 фев - Sputnik.
Президент МОК Томас Бах объявил XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине закрытыми, олимпийский огонь погашен, пишет Р-Спорт.
В ходе церемонии закрытия состоялся парад спортсменов, в котором приняла участие сборная России, флаг Олимпийского комитета России нес трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов.
Сборная России на Играх-2022 завоевала 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых) и стала второй по общему количеству наград после норвежцев (37).
В медальном зачете (считается по числу золотых медалей) россияне финишировали девятыми.
XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.