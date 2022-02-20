https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/rozhdenie-literatury-pervyy-sbornik-dmitriya-gulia-vyshel-110-let-nazad--1037674728.html

Рождение литературы: первый сборник Дмитрия Гулиа вышел 110 лет назад

Рождение литературы: первый сборник Дмитрия Гулиа вышел 110 лет назад

20 февраля 1912 года в Тифлисе вышел первый сборник и первая авторская книга на абхазском языке – "Стихотворения и частушки" Дмитрия Гулиа. О том, какое... 20.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-20T08:45+0300

2022-02-20T08:45+0300

2022-02-20T08:45+0300

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В публикации издания помогало Общество распространения просвещения среди абхазцев, которое было призвано содействовать просвещению абхазского народа, в то время остававшегося большей частью безграмотным.SputnikПервый сборник20 февраля 1912 года произошло событие, которое стало точкой отсчета для абхазской литературы – в Тифлисе вышел первый сборник "Стихотворения и частушки" Дмитрия Гулиа. В издание вошли поэтические произведения, связанные с абхазской жизнью и природой, а также нравоучительные и сатирические стихи. Такие стихотворения, как "Ходжан большой", стали любимы среди читателей республики.Оценивая важность выхода в свет первого сборника литературных произведений, известный абхазский историк, этнограф и литературовед Шалва Инал-ипа писал: "Эта небольшая книжка является провозвестницей рождения абхазской художественной литературы и одновременно первым серьезным шагом на пути создания литературного языка".В те времена многие жители Абхазии не умели читать и писать, несмотря на то, что письменность в республике появилась во второй половине XIX века. Поэт в сборнике отмечал важность просвещения для развития Абхазии.Когда Дмитрию Гулиа было 84 года, он написал автобиографию, в которой оценивал свою творческую деятельность. "Моя настоящая литературная деятельность началась со второй половины первого десятилетия нашего века, когда я написал несколько стихотворений, получивших большой резонанс в народе. К ним я причисляю в первую очередь стихи "Какое милое создание" и "Ходжан Большой". (Стихотворение "Ходжан Большой" вызвало подозрение властей, началось тайное следствие, которое, к счастью, окончилось для меня хорошо.) В 1912 году в Тифлисе вышел первый сборник стихов на абхазском языке, а в 1913-м — второй", - писал Гулиа.Книги он издавал на собственные деньги, к которым прибавлялись небольшие суммы, отпускаемые Обществом распространения грамоты среди абхазцев.В музее поэта и писателя хранится несколько экземпляров первого сборника в абхазской литературе. С одним из них связана забавная история. Несколько лет назад одна женщина принесла в музей потрепанную книжку того самого 1912 года издания. Ее она нашла на свалке. Вряд ли бывший владелец книги сознавал ее ценность для всей истории абхазского народа.Работники музея собрали сумму из личных средств и купили книгу. Судя по всему, обладательница ценной находки осталась довольна. Пять тысяч рублей, которые отдали за нее музейщики, недешево для маленького сборника стихотворений, но ничтожно мало за бесценный символ одного из древнейших народов мира.О значимости Дмитрия ГулиаПервый абхазский алфавит был создан русским ученым Петром Усларом в 1862 году на основе кириллицы. Первый абхазский букварь выпустил в свет русский генерал Иван Бартоломей в 1865 году на основе алфавита, составленного генералом Петром Усларом в 1862 году. Однако этот алфавит использовался лишь до 1892 года.Второй абхазский букварь был издан в 1892 году педагогом Сухумской Горской школы Константином Мачавариани и его учеником Дмитрием Гулиа. Для издания этого букваря потребовалась модификация алфавита, из него были изъяты буквы для диалектных бзыбских фонем, количество букв в алфавите сократилось с 55 до 51-й.Именно букварь Мачивариани и Гулиа стал впервые активно использоваться в школах Абхазии."Гулиа вывел вот этой рукой абхазский алфавит, чтобы петь о солнце абхазской земли", - писал поэт Расул Гамзатов.Российский востоковед, кавказовед и филолог Николай Марр писал, что Дмитрий Гулиа внес огромный вклад в развитие абхазской литературы.В 1960 году незадолго до смерти Дмитрий Гулиа писал: "Оглядываясь на пройденный путь, я могу сказать с удовлетворением, что усилия мои и моих абхазских товарищей по перу не пропали даром: абхазская литература живет и здравствует".

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