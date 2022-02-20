https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/shkolnitsa-iz-abkhazii-proshla-v-final-umnikov-i-umnits-1037678686.html

Школьница из Абхазии прошла в финал "Умников и умниц"

Школьница из Абхазии прошла в финал "Умников и умниц"

Школьники из Абхазии Анна Амичба, Саид Берулава и Дарья Ситникова в ноябре представили Абхазию на телевизионной олимпиаде "Умники и умницы". 20.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-20T15:10+0300

2022-02-20T15:10+0300

2022-02-20T15:10+0300

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СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Ученица сухумской пятой средней школы Дарья Ситникова прошла в финал телевизионной олимпиады "Умники и умницы", сообщает Министерство просвещения и языковой политики.В опубликованном Минпросвещения видео Ситникова рассказала, что 18 и 19 февраля прошли съемки полуфинала олимпиады. Главной темой были знаменитые ученые России и СССР.Девушка обратилась к школьникам Абхазии, которые хотят попробовать свои силы в следующем сезоне олимпиады."Ребята, обязательно пробуйте свои силы. Конечно, участие в Олимпиаде всегда трудоемкий процесс, который требует много времени, усилий, терпения, но будьте уверены, все знания, опыт, знакомства, которые вы приобретете, стоят всего приложенного труда", - отметила она.Финал "Умников и умниц" состоится в апреле, тема будет известна участникам в марте.Выпускники 11 класса сухумской пятой школы Анна Амичба, Саид Берулава и Дарья Ситникова в ноябре представили Абхазию на телевизионной олимпиаде "Умники и умницы". Все они попробовали свои силы в четвертьфинале, Дарья Ситиникова прошла в полуфинал.

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