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Школьница из Абхазии прошла в финал "Умников и умниц"
Школьница из Абхазии прошла в финал "Умников и умниц"
Школьники из Абхазии Анна Амичба, Саид Берулава и Дарья Ситникова в ноябре представили Абхазию на телевизионной олимпиаде "Умники и умницы". 20.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-20T15:10+0300
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СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Ученица сухумской пятой средней школы Дарья Ситникова прошла в финал телевизионной олимпиады "Умники и умницы", сообщает Министерство просвещения и языковой политики.В опубликованном Минпросвещения видео Ситникова рассказала, что 18 и 19 февраля прошли съемки полуфинала олимпиады. Главной темой были знаменитые ученые России и СССР.Девушка обратилась к школьникам Абхазии, которые хотят попробовать свои силы в следующем сезоне олимпиады."Ребята, обязательно пробуйте свои силы. Конечно, участие в Олимпиаде всегда трудоемкий процесс, который требует много времени, усилий, терпения, но будьте уверены, все знания, опыт, знакомства, которые вы приобретете, стоят всего приложенного труда", - отметила она.Финал "Умников и умниц" состоится в апреле, тема будет известна участникам в марте.Выпускники 11 класса сухумской пятой школы Анна Амичба, Саид Берулава и Дарья Ситникова в ноябре представили Абхазию на телевизионной олимпиаде "Умники и умницы". Все они попробовали свои силы в четвертьфинале, Дарья Ситиникова прошла в полуфинал.
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Школьница из Абхазии прошла в финал "Умников и умниц"
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Школьники из Абхазии Анна Амичба, Саид Берулава и Дарья Ситникова в ноябре представили Абхазию на телевизионной олимпиаде "Умники и умницы".
СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Ученица сухумской пятой средней школы Дарья Ситникова прошла в финал телевизионной олимпиады "Умники и умницы", сообщает Министерство просвещения и языковой политики.
В опубликованном Минпросвещения видео Ситникова рассказала, что 18 и 19 февраля прошли съемки полуфинала олимпиады. Главной темой были знаменитые ученые России и СССР.
"Несмотря на то, что тема довольно объемная и сложная, готовиться к ней было интересно и познавательно", - рассказала Дарья.
Девушка обратилась к школьникам Абхазии, которые хотят попробовать свои силы в следующем сезоне олимпиады.
"Ребята, обязательно пробуйте свои силы. Конечно, участие в Олимпиаде всегда трудоемкий процесс, который требует много времени, усилий, терпения, но будьте уверены, все знания, опыт, знакомства, которые вы приобретете, стоят всего приложенного труда", - отметила она.
Финал "Умников и умниц" состоится в апреле, тема будет известна участникам в марте.
Выпускники 11 класса сухумской пятой школы Анна Амичба, Саид Берулава и Дарья Ситникова в ноябре представили Абхазию на телевизионной олимпиаде "Умники и умницы". Все они попробовали свои силы в четвертьфинале, Дарья Ситиникова прошла в полуфинал.