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"Ты просто ленишься". Что скрывается за ленью и может ли она быть полезна?
"Ты просто ленишься". Что скрывается за ленью и может ли она быть полезна?
О том, что скрывается за ленью, чем опасно не позволять себе бездельничать, рассказывает психолог Юлия Зотова. 20.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-20T12:21+0300
2022-02-20T12:21+0300
2022-02-20T12:21+0300
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"Ты просто ленишься". Что скрывается за ленью и может ли она быть полезна?
"Ты просто ленишься". Что скрывается за ленью и может ли она быть полезна?
С детства нам запрещали лениться. За лень нас ругали родители, а сейчас мы осуждаем за это сами себя. "Ничего не делать" кажется непозволительной роскошью и установка "всегда заниматься чем-то полезным" становится практически рутинной. Однако в психологии лени не существует, а жизнь без "ничегонеделания" — прямая дорога к истощению.Слушайте подкасты РИА Новости.
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"Ты просто ленишься". Что скрывается за ленью и может ли она быть полезна?
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О том, что скрывается за ленью, чем опасно не позволять себе бездельничать, рассказывает психолог Юлия Зотова.
С детства нам запрещали лениться. За лень нас ругали родители, а сейчас мы осуждаем за это сами себя. "Ничего не делать" кажется непозволительной роскошью и установка "всегда заниматься чем-то полезным" становится практически рутинной. Однако в психологии лени не существует, а жизнь без "ничегонеделания" — прямая дорога к истощению.