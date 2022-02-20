https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/ty-prosto-lenishsya-chto-skryvaetsya-za-lenyu-i-mozhet-li-ona-byt-polezna-1037639729.html

"Ты просто ленишься". Что скрывается за ленью и может ли она быть полезна?

"Ты просто ленишься". Что скрывается за ленью и может ли она быть полезна?

О том, что скрывается за ленью, чем опасно не позволять себе бездельничать, рассказывает психолог Юлия Зотова. 20.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-20T12:21+0300

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"Ты просто ленишься". Что скрывается за ленью и может ли она быть полезна? "Ты просто ленишься". Что скрывается за ленью и может ли она быть полезна?

С детства нам запрещали лениться. За лень нас ругали родители, а сейчас мы осуждаем за это сами себя. "Ничего не делать" кажется непозволительной роскошью и установка "всегда заниматься чем-то полезным" становится практически рутинной. Однако в психологии лени не существует, а жизнь без "ничегонеделания" — прямая дорога к истощению.Слушайте подкасты РИА Новости.

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