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В ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей при атаке ВСУ

В ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей при атаке ВСУ

В ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей при атаке украинских силовиков в районе села Пионерское. 20.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-20T18:05+0300

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"К сожалению, в результате агрессии киевских боевиков погибли два мирных жителя, разрушены пять жилых домов", — говорится в сообщении ЛНР. Кроме того, из-за обстрела в направлении Коминтерново еще один мирный житель получил контузию. Расследованием займутся российские следователи. Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела.

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