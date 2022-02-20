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В ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей при атаке ВСУ
В ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей при атаке ВСУ
В ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей при атаке украинских силовиков в районе села Пионерское. 20.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-20T18:05+0300
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"К сожалению, в результате агрессии киевских боевиков погибли два мирных жителя, разрушены пять жилых домов", — говорится в сообщении ЛНР. Кроме того, из-за обстрела в направлении Коминтерново еще один мирный житель получил контузию. Расследованием займутся российские следователи. Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела.
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лнр, украина, видео, мультимедиа, видео
В ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей при атаке ВСУ
18:05 20.02.2022 (обновлено: 18:06 20.02.2022) Подписаться на
В ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей при атаке украинских силовиков в районе села Пионерское.
"К сожалению, в результате агрессии киевских боевиков погибли два мирных жителя, разрушены пять жилых домов", — говорится в сообщении ЛНР.
Кроме того, из-за обстрела в направлении Коминтерново еще один мирный житель получил контузию. Расследованием займутся российские следователи. Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела.