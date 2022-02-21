Сухум в красках: выставка работ Леварсы Бутба

Однодневная выставка художника Леварсы Бутба открылась на культурно-деловой платформе "Гума" 21 февраля. Из частных коллекций были собраны 22 работы автора. На выставке представлены как ранние работы автора, эскизы ордена "Ахьдз-Апша", так и последняя – незавершенная.Художник Леварса Бутба родился в 1960 году в селе Дурипш Гудаутского района. После окончания Художественного училища в Сухуме он продолжил учебу в Тбилисской академии художеств на факультете графики.В годы Отечественной войны народа Абхазии, несмотря на тяжелое заболевание, воевал в составе гудаутского гарнизона.Леварса Бутба возглавлял Объединение свободных художников Абхазии. В 2001 году в Москве в галерее "Моя коллекция" Шазины Агрба была устроена персональная выставка Бутба. Средства от продажи своих работ он направил в помощь онкологическим больным и в поддержку создания отделения химиотерапии в детской республиканской больнице.28 апреля 2004 года указом президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба Леварса Бутба был награжден орденом Ахьдз-Апша II степени за большие заслуги перед Отечеством.Леварса Бутба скончался в 2007 году.
Однодневная выставка абхазского художника Леварсы Бутба прошла в Сухуме 21 февраля.
Однодневная выставка художника Леварсы Бутба открылась на культурно-деловой платформе "Гума" 21 февраля. Из частных коллекций были собраны 22 работы автора. На выставке представлены как ранние работы автора, эскизы ордена "Ахьдз-Апша", так и последняя – незавершенная.
Художник Леварса Бутба родился в 1960 году в селе Дурипш Гудаутского района. После окончания Художественного училища в Сухуме он продолжил учебу в Тбилисской академии художеств на факультете графики.
В годы Отечественной войны народа Абхазии, несмотря на тяжелое заболевание, воевал в составе гудаутского гарнизона.
Леварса Бутба возглавлял Объединение свободных художников Абхазии. В 2001 году в Москве в галерее "Моя коллекция" Шазины Агрба была устроена персональная выставка Бутба. Средства от продажи своих работ он направил в помощь онкологическим больным и в поддержку создания отделения химиотерапии в детской республиканской больнице.
28 апреля 2004 года указом президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба Леварса Бутба был награжден орденом Ахьдз-Апша II степени за большие заслуги перед Отечеством.