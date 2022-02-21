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Сухум в красках: выставка работ Леварсы Бутба
Сухум в красках: выставка работ Леварсы Бутба
Однодневная выставка абхазского художника Леварсы Бутба прошла в Сухуме 21 февраля. 21.02.2022, Sputnik Абхазия
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Однодневная выставка художника Леварсы Бутба открылась на культурно-деловой платформе "Гума" 21 февраля. Из частных коллекций были собраны 22 работы автора. На выставке представлены как ранние работы автора, эскизы ордена "Ахьдз-Апша", так и последняя – незавершенная.Художник Леварса Бутба родился в 1960 году в селе Дурипш Гудаутского района. После окончания Художественного училища в Сухуме он продолжил учебу в Тбилисской академии художеств на факультете графики.В годы Отечественной войны народа Абхазии, несмотря на тяжелое заболевание, воевал в составе гудаутского гарнизона.Леварса Бутба возглавлял Объединение свободных художников Абхазии. В 2001 году в Москве в галерее "Моя коллекция" Шазины Агрба была устроена персональная выставка Бутба. Средства от продажи своих работ он направил в помощь онкологическим больным и в поддержку создания отделения химиотерапии в детской республиканской больнице.28 апреля 2004 года указом президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба Леварса Бутба был награжден орденом Ахьдз-Апша II степени за большие заслуги перед Отечеством.Леварса Бутба скончался в 2007 году.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, культура, сухум

Сухум в красках: выставка работ Леварсы Бутба

20:10 21.02.2022
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Однодневная выставка абхазского художника Леварсы Бутба прошла в Сухуме 21 февраля.
Однодневная выставка художника Леварсы Бутба открылась на культурно-деловой платформе "Гума" 21 февраля. Из частных коллекций были собраны 22 работы автора. На выставке представлены как ранние работы автора, эскизы ордена "Ахьдз-Апша", так и последняя – незавершенная.
Художник Леварса Бутба родился в 1960 году в селе Дурипш Гудаутского района. После окончания Художественного училища в Сухуме он продолжил учебу в Тбилисской академии художеств на факультете графики.
В годы Отечественной войны народа Абхазии, несмотря на тяжелое заболевание, воевал в составе гудаутского гарнизона.
Леварса Бутба возглавлял Объединение свободных художников Абхазии. В 2001 году в Москве в галерее "Моя коллекция" Шазины Агрба была устроена персональная выставка Бутба. Средства от продажи своих работ он направил в помощь онкологическим больным и в поддержку создания отделения химиотерапии в детской республиканской больнице.
28 апреля 2004 года указом президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба Леварса Бутба был награжден орденом Ахьдз-Апша II степени за большие заслуги перед Отечеством.
Леварса Бутба скончался в 2007 году.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка художника Леварсы Бутба открылась на культурно-деловой платформе "Гума" 21 февраля.

Выставка художника Леварсы Бутба открылась на культурно-деловой платформе &quot;Гума&quot; 21 февраля. - Sputnik Абхазия
1/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка художника Леварсы Бутба открылась на культурно-деловой платформе "Гума" 21 февраля.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На выставке были представлены картины, собранные из частных коллекций.

На выставке были представлены картины, собранные из частных коллекций. - Sputnik Абхазия
2/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

На выставке были представлены картины, собранные из частных коллекций.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Большинство из них посвящены Сухуму.

Большинство из них посвящены Сухуму. - Sputnik Абхазия
3/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Большинство из них посвящены Сухуму.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Полюбоваться редкими картинами на выставку пришли жители столицы.

Полюбоваться редкими картинами на выставку пришли жители столицы. - Sputnik Абхазия
4/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Полюбоваться редкими картинами на выставку пришли жители столицы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На выставке собраны как ранние работы автора, эскизы ордена "Ахьдз-Апша", так и последняя – незавершенная.

На выставке собраны как ранние работы автора, эскизы ордена &quot;Ахьдз-Апша&quot;, так и последняя – незавершенная. - Sputnik Абхазия
5/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

На выставке собраны как ранние работы автора, эскизы ордена "Ахьдз-Апша", так и последняя – незавершенная.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сам художник часто говорил, что в его памяти Сухум – это город-праздник.

Сам художник часто говорил, что в его памяти Сухум – это город-праздник. - Sputnik Абхазия
6/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сам художник часто говорил, что в его памяти Сухум – это город-праздник.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На выставке присутствовали и члены семьи художника.

На выставке присутствовали и члены семьи художника. - Sputnik Абхазия
7/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

На выставке присутствовали и члены семьи художника.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Колоритный, самобытный и на редкость трудоспособный – таким Леварсу Бутба помнят его друзья.

Колоритный, самобытный и на редкость трудоспособный – таким Леварсу Бутба помнят его друзья. - Sputnik Абхазия
8/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Колоритный, самобытный и на редкость трудоспособный – таким Леварсу Бутба помнят его друзья.

© Sputnik / Томас Тхайцук

И действительно на картинах Сухум предстает только в ярких красках.

И действительно на картинах Сухум предстает только в ярких красках. - Sputnik Абхазия
9/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

И действительно на картинах Сухум предстает только в ярких красках.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А эта работа приглянулась многим посетителям, которые стремились ее запечатлеть не только в памяти, но и в телефоне.

А эта работа приглянулась многим посетителям, которые стремились ее запечатлеть не только в памяти, но и в телефоне. - Sputnik Абхазия
10/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

А эта работа приглянулась многим посетителям, которые стремились ее запечатлеть не только в памяти, но и в телефоне.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставки на площадке "Гума" хоть и проходят практически в открытом арт-пространстве, но некоторые все же соблюдают меры самозащиты.

Выставки на площадке &quot;Гума&quot; хоть и проходят практически в открытом арт-пространстве, но некоторые все же соблюдают меры самозащиты. - Sputnik Абхазия
11/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выставки на площадке "Гума" хоть и проходят практически в открытом арт-пространстве, но некоторые все же соблюдают меры самозащиты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

По рассказам сестры, Леварсы Бутба пристрастился к рисованию еще в детстве.

По рассказам сестры, Леварсы Бутба пристрастился к рисованию еще в детстве. - Sputnik Абхазия
12/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

По рассказам сестры, Леварсы Бутба пристрастился к рисованию еще в детстве.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первые его работы появились в журнале "Амцабз", когда он еще был школьником.

Первые его работы появились в журнале &quot;Амцабз&quot;, когда он еще был школьником. - Sputnik Абхазия
13/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первые его работы появились в журнале "Амцабз", когда он еще был школьником.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Леварса Бутба возглавлял Объединение свободных художников Абхазии.

Леварса Бутба возглавлял Объединение свободных художников Абхазии. - Sputnik Абхазия
14/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Леварса Бутба возглавлял Объединение свободных художников Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

За большие заслуги перед отечеством Леварса Бутба был удостоен орденом Ахьдз-Апша II степени.

За большие заслуги перед отечеством Леварса Бутба был удостоен орденом Ахьдз-Апша II степени. - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

За большие заслуги перед отечеством Леварса Бутба был удостоен орденом Ахьдз-Апша II степени.

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