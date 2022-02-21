https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/1037700677.html

Сухум в красках: выставка работ Леварсы Бутба

Сухум в красках: выставка работ Леварсы Бутба

Однодневная выставка абхазского художника Леварсы Бутба прошла в Сухуме 21 февраля. 21.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-21T20:10+0300

2022-02-21T20:10+0300

2022-02-21T20:10+0300

в абхазии

фото

мультимедиа

абхазия

культура

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/15/1037699504_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_54eedb7281ef6c98eec60490deecee96.jpg

Однодневная выставка художника Леварсы Бутба открылась на культурно-деловой платформе "Гума" 21 февраля. Из частных коллекций были собраны 22 работы автора. На выставке представлены как ранние работы автора, эскизы ордена "Ахьдз-Апша", так и последняя – незавершенная.Художник Леварса Бутба родился в 1960 году в селе Дурипш Гудаутского района. После окончания Художественного училища в Сухуме он продолжил учебу в Тбилисской академии художеств на факультете графики.В годы Отечественной войны народа Абхазии, несмотря на тяжелое заболевание, воевал в составе гудаутского гарнизона.Леварса Бутба возглавлял Объединение свободных художников Абхазии. В 2001 году в Москве в галерее "Моя коллекция" Шазины Агрба была устроена персональная выставка Бутба. Средства от продажи своих работ он направил в помощь онкологическим больным и в поддержку создания отделения химиотерапии в детской республиканской больнице.28 апреля 2004 года указом президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба Леварса Бутба был награжден орденом Ахьдз-Апша II степени за большие заслуги перед Отечеством.Леварса Бутба скончался в 2007 году.

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, фото , мультимедиа, абхазия, культура, сухум