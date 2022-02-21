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Елисейский дворец: Путин и Байден приняли предложение о проведении саммита
Елисейский дворец: Путин и Байден приняли предложение о проведении саммита
Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, сообщили в... 21.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-21T08:45+0300
2022-02-21T08:45+0300
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СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, обе стороны приняли предложение, пишет РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Москва категорически отвергает приписываемые ей Западом планы по нападению на соседнюю страну.Представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила сообщение Парижа о намерении американского лидера.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.
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россия, сша, франция, владимир путин, джозеф байден, политика
Елисейский дворец: Путин и Байден приняли предложение о проведении саммита
08:45 21.02.2022 (обновлено: 10:16 21.02.2022) Подписаться на
Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, сообщили в Елисейском дворце.
СУХУМ, 21 фев – Sputnik.
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, обе стороны приняли предложение, пишет РИА Новости
со ссылкой на Елисейский дворец.
"Он (Макрон) предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин приняли идею такого саммита в принципе", — говорится в заявлении.
Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Москва категорически отвергает приписываемые ей Западом планы по нападению на соседнюю страну.
Представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила сообщение Парижа о намерении американского лидера.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.