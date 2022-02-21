https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/eliseyskiy-dvorets-putin-i-bayden-prinyali-predlozhenie-o-provedenii-sammita-1037686710.html

Елисейский дворец: Путин и Байден приняли предложение о проведении саммита

Елисейский дворец: Путин и Байден приняли предложение о проведении саммита

Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, сообщили в... 21.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-21T08:45+0300

2022-02-21T08:45+0300

2022-02-21T10:16+0300

россия

сша

франция

владимир путин

джозеф байден

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/12/1032650582_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_b08c3284de20c7eee533e8ae65a1b7a8.jpg

СУХУМ, 21 фев – Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, обе стороны приняли предложение, пишет РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Москва категорически отвергает приписываемые ей Западом планы по нападению на соседнюю страну.Представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила сообщение Парижа о намерении американского лидера.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.

россия

сша

франция

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, сша, франция, владимир путин, джозеф байден, политика