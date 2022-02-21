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https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/gorod-festival-gorod-prazdnik-vystavka-levarsy-butba-proshla-v-abkhazii-1037696470.html
Город-фестиваль, город-праздник: выставка Леварсы Бутба прошла в Абхазии
Город-фестиваль, город-праздник: выставка Леварсы Бутба прошла в Абхазии
Леварса Бутба – абхазский художник, кавалер ордена Ахьдз-Апша II степени за большие заслуги перед Отечеством. 21.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-21T14:45+0300
2022-02-21T14:46+0300
в абхазии
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СУХУМ, 21 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Однодневная выставка художника Леварсы Бутба открылась на культурно-деловой платформе "Гума" 21 февраля.Из частных коллекций были собраны 22 работы. Последняя выставка художника прошла в Абхазии в 2004 году. По словам куратора культурно-деловой платформы "Гума" Щариды Тужба, на выставке собраны как ранние работы автора, эскизы ордена "Ахьдз-Апша", так и последняя – незавершенная."Творчество Леварсы Бутба горячо любимо нами. Хотелось бы, чтобы люди увидели эту передачу праздника. Художник часто говорил в интервью, что в его памяти Сухум остался городом-фестивалем, городом-праздником", – сказала она.Родная сестра художника Светлана Бутба рассказала, что творчеством ее брат увлекался с детства, в четвертом классе его работа появилась в журнале "Амцабз".Среди посетителей выставки был и писатель Владимир Зантария. По его словам, Бутба – личность "незаурядного дарования"."В его творчестве очень много мифологии, не только абхазской. У него своя абсолютно не похожая ни на кого гамма цветов, свой стиль. Он очень колоритный, самобытный и на редкость трудоспособный", – сказал он.Художник Леварса Бутба родился в 1960 году в селе Дурипш Гудаутского района. После окончания Художественного училища в Сухуме он продолжил учебу в Тбилисской академии художеств на факультете графики.В годы Отечественной войны народа Абхазии, несмотря на тяжелое заболевание, воевал в составе гудаутского гарнизона.Леварса Бутба возглавлял Объединение свободных художников Абхазии. В 2001 году в Москве в галерее "Моя коллекция" Шазины Агрба была устроена персональная выставка Бутба. Средства от продажи своих работ он направил в помощь онкологическим больным и в поддержку создания отделения химиотерапии в детской республиканской больнице.28 апреля 2004 года указом президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба Леварса Бутба был награжден орденом Ахьдз-Апша II степени за большие заслуги перед Отечеством.Леварса Бутба скончался в 2007 году.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/palitra-zhizni-levarsy-butba-1037688761.html
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художник, культура, абхазия, сухум

Город-фестиваль, город-праздник: выставка Леварсы Бутба прошла в Абхазии

14:45 21.02.2022 (обновлено: 14:46 21.02.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Однодневная выставка художника Леварсы Бутба открылась на культурно-деловой платформе "Гума"
Однодневная выставка художника Леварсы Бутба открылась на культурно-деловой платформе Гума - Sputnik Абхазия, 1920, 21.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Леварса Бутба – абхазский художник, кавалер ордена Ахьдз-Апша II степени за большие заслуги перед Отечеством.
СУХУМ, 21 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Однодневная выставка художника Леварсы Бутба открылась на культурно-деловой платформе "Гума" 21 февраля.
Из частных коллекций были собраны 22 работы. Последняя выставка художника прошла в Абхазии в 2004 году. По словам куратора культурно-деловой платформы "Гума" Щариды Тужба, на выставке собраны как ранние работы автора, эскизы ордена "Ахьдз-Апша", так и последняя – незавершенная.
Работа Леварсы Бутба. - Sputnik Абхазия, 1920, 21.02.2022
В Абхазии
Палитра жизни Леварсы Бутба
11:15
"Творчество Леварсы Бутба горячо любимо нами. Хотелось бы, чтобы люди увидели эту передачу праздника. Художник часто говорил в интервью, что в его памяти Сухум остался городом-фестивалем, городом-праздником", – сказала она.
Родная сестра художника Светлана Бутба рассказала, что творчеством ее брат увлекался с детства, в четвертом классе его работа появилась в журнале "Амцабз".
"Редакторам очень понравилась работа, нам написали письмо, чтобы мы с ними связались. Отметив его талант, нам посоветовали отдать его в Сухумское художественное училище. Воспоминания так и всплывают передо мной, сложно сдержать эмоции. Хочу поблагодарить всех организаторов выставки, сохранение памяти о нашем брате очень много значит для нас", – отметила она.
Среди посетителей выставки был и писатель Владимир Зантария. По его словам, Бутба – личность "незаурядного дарования".
"В его творчестве очень много мифологии, не только абхазской. У него своя абсолютно не похожая ни на кого гамма цветов, свой стиль. Он очень колоритный, самобытный и на редкость трудоспособный", – сказал он.
© Sputnik / Томас Тхайцук Однодневная выставка художника Леварсы Бутба открылась на культурно-деловой платформе "Гума"
Однодневная выставка художника Леварсы Бутба открылась на культурно-деловой платформе Гума - Sputnik Абхазия, 1920, 21.02.2022
Однодневная выставка художника Леварсы Бутба открылась на культурно-деловой платформе "Гума"
© Sputnik / Томас Тхайцук
Художник Леварса Бутба родился в 1960 году в селе Дурипш Гудаутского района. После окончания Художественного училища в Сухуме он продолжил учебу в Тбилисской академии художеств на факультете графики.
В годы Отечественной войны народа Абхазии, несмотря на тяжелое заболевание, воевал в составе гудаутского гарнизона.
Леварса Бутба возглавлял Объединение свободных художников Абхазии. В 2001 году в Москве в галерее "Моя коллекция" Шазины Агрба была устроена персональная выставка Бутба. Средства от продажи своих работ он направил в помощь онкологическим больным и в поддержку создания отделения химиотерапии в детской республиканской больнице.
© Sputnik / Томас Тхайцук Однодневная выставка художника Леварсы Бутба открылась на культурно-деловой платформе "Гума"
Однодневная выставка художника Леварсы Бутба открылась на культурно-деловой платформе Гума - Sputnik Абхазия, 1920, 21.02.2022
Однодневная выставка художника Леварсы Бутба открылась на культурно-деловой платформе "Гума"
© Sputnik / Томас Тхайцук
28 апреля 2004 года указом президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба Леварса Бутба был награжден орденом Ахьдз-Апша II степени за большие заслуги перед Отечеством.
© Sputnik / Томас Тхайцук Однодневная выставка художника Леварсы Бутба открылась на культурно-деловой платформе "Гума"
Однодневная выставка художника Леварсы Бутба открылась на культурно-деловой платформе Гума - Sputnik Абхазия, 1920, 21.02.2022
Однодневная выставка художника Леварсы Бутба открылась на культурно-деловой платформе "Гума"
© Sputnik / Томас Тхайцук
Леварса Бутба скончался в 2007 году.
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