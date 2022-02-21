https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/gorod-festival-gorod-prazdnik-vystavka-levarsy-butba-proshla-v-abkhazii-1037696470.html

Город-фестиваль, город-праздник: выставка Леварсы Бутба прошла в Абхазии

Город-фестиваль, город-праздник: выставка Леварсы Бутба прошла в Абхазии

Леварса Бутба – абхазский художник, кавалер ордена Ахьдз-Апша II степени за большие заслуги перед Отечеством. 21.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-21T14:45+0300

2022-02-21T14:45+0300

2022-02-21T14:46+0300

в абхазии

художник

культура

абхазия

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/15/1037696888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6aba0793ec62adf2095536a94f8e2bcc.jpg

СУХУМ, 21 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Однодневная выставка художника Леварсы Бутба открылась на культурно-деловой платформе "Гума" 21 февраля.Из частных коллекций были собраны 22 работы. Последняя выставка художника прошла в Абхазии в 2004 году. По словам куратора культурно-деловой платформы "Гума" Щариды Тужба, на выставке собраны как ранние работы автора, эскизы ордена "Ахьдз-Апша", так и последняя – незавершенная."Творчество Леварсы Бутба горячо любимо нами. Хотелось бы, чтобы люди увидели эту передачу праздника. Художник часто говорил в интервью, что в его памяти Сухум остался городом-фестивалем, городом-праздником", – сказала она.Родная сестра художника Светлана Бутба рассказала, что творчеством ее брат увлекался с детства, в четвертом классе его работа появилась в журнале "Амцабз".Среди посетителей выставки был и писатель Владимир Зантария. По его словам, Бутба – личность "незаурядного дарования"."В его творчестве очень много мифологии, не только абхазской. У него своя абсолютно не похожая ни на кого гамма цветов, свой стиль. Он очень колоритный, самобытный и на редкость трудоспособный", – сказал он.Художник Леварса Бутба родился в 1960 году в селе Дурипш Гудаутского района. После окончания Художественного училища в Сухуме он продолжил учебу в Тбилисской академии художеств на факультете графики.В годы Отечественной войны народа Абхазии, несмотря на тяжелое заболевание, воевал в составе гудаутского гарнизона.Леварса Бутба возглавлял Объединение свободных художников Абхазии. В 2001 году в Москве в галерее "Моя коллекция" Шазины Агрба была устроена персональная выставка Бутба. Средства от продажи своих работ он направил в помощь онкологическим больным и в поддержку создания отделения химиотерапии в детской республиканской больнице.28 апреля 2004 года указом президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба Леварса Бутба был награжден орденом Ахьдз-Апша II степени за большие заслуги перед Отечеством.Леварса Бутба скончался в 2007 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/palitra-zhizni-levarsy-butba-1037688761.html

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

художник, культура, абхазия, сухум