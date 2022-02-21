https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/khutaba-rasskazal-kak-v-abkhazii-boryutsya-s-nelegalnymi-ekskursovodami-1037694085.html

Хутаба рассказал, как в Абхазии борются с нелегальными экскурсоводами

Хутаба рассказал, как в Абхазии борются с нелегальными экскурсоводами

В республике около 500 лицензированных экскурсоводов, которые проходят специальные курсы подготовки в Министерстве туризма и периодически повышают свою... 21.02.2022, Sputnik Абхазия

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Хутаба рассказал, как в Абхазии борются с нелегальными экскурсоводами Хутаба рассказал, как в Абхазии борются с нелегальными экскурсоводами

В республике около 500 лицензированных экскурсоводов, которые проходят специальные курсы подготовки в Министерстве туризма и периодически повышают свою квалификацию. Однако уже несколько лет им составляют нездоровую конкуренцию нелегалы, которые "сочиняют" историю и зачастую рассказывают небылицы. Лжегиды, как их часто называют, попадаются как среди местных жителей, так и среди иностранных граждан. Однако если первые могут приукрасить или не совсем корректно изложить исторические факты, то вторые, бывает, оскорбляют Абхазию и ее жителей. О том, как фиксируют такие случаи и какие законодательные инициативы готовят в целях борьбы с нелегальными гидами, рассказал главный специалист отдела контроля за туристкой деятельностью Минтуризма Таращ Хутаба. По словам Хутаба, при предъявлении "обвинения" нелегалы обычно начинают находить оправдания, обманывать, рассказывать, что они всего лишь занимаются трансфером.20 февраля в Facebook появилась информация о том, что в ходе совместной проверки Профсоюза экскурсоводов Абхазии, Министерства туризма республики и Управления экономической безопасности был выявлен и привлечен к ответственности гид-нелегал из Сочи.Об этой истории в частности и о проблеме в целом, слушайте в аудиофайле.

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