https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/mikheev-na-ukraine-est-te-kto-khochet-voyny-chtoby-svalit-zelenskogo-1037689166.html

Михеев: на Украине есть те, кто хочет войны, чтобы "свалить" Зеленского

Михеев: на Украине есть те, кто хочет войны, чтобы "свалить" Зеленского

В информационном шуме о "российском вторжении" на Украину есть часть осмысленной дезинформации, но есть и серьезная доля бардака и несогласованности между... 21.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-21T14:00+0300

2022-02-21T14:00+0300

2022-02-21T14:18+0300

радио

подкасты

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/15/1037688675_0:183:2995:1867_1920x0_80_0_0_78be43d79bd53342b39e87852fc5d472.jpg

Михеев: на Украине есть те, кто хочет войны, чтобы "свалить" Зеленского Михеев: на Украине есть те, кто хочет войны, чтобы "свалить" Зеленского

У всех трех сторон есть общий антироссийский настрой, есть желание американцев и англичан подтолкнуть дело к войне, но есть и большое количество разногласий, интриганских комбинаций внутри групп элиты и групп стран, отметил эксперт."Например, на Украине одни хотели бы этой войны, в том числе и затем, чтобы "завалить" Зеленского, потому что многие работают на досрочные выборы, и любая неудача Зеленского может их подтолкнуть, другие боятся войны, и сам Зеленский, как мне кажется, среди них, потому что война неизвестно чем кончится", – рассуждает Михеев.В случае войны Украину "может разнести на части", однако существует разность интересов по этому поводу, и она проявляется все больше, отмечает Михеев."Внутри Штатов внутренняя борьба между демократами, республиканцами и внутри демократической партии тоже не позволяет подозревать американцев в скоординированной кампании. Мы помним, как сдавали Трампа свои же люди, работающие в Белом доме. С Байденом ситуация не такая, но Байден заявляет, что по данным разведки война будет 15-16-го числа, и буквально на следующий день источник в американской разведке говорит, что мы на самом деле этого не знаем, но все время запускаем такие штуки, чтобы потроллить Путина и предварить войну. Может, вы кого-то и потроллили, то в первую очередь, собственного президента Байдена", – сказал Михеев.Кем бы ни был Путин, он совершенно точно не будет начинать войну в тот день, на который ее назначил Байден, отмечает эксперт."В целом конфигурация остается той же, американцы и англичане хотели бы подтолкнуть Украину к вооруженной провокации и дальше, может быть, даже ценой сдачи части Украины все-таки решить все проблемы по окончательному разъединению России и Европы. На Украине есть люди, которые понимают, чем это кончится, а есть те, которые качают ситуацию в пользу войны, потому что эта неудача Зеленского приведет к перевыборам. Что касается европейцев, они, вообще, ни рыба ни мясо, они в этой игре совершенно бессубъектны и в реальности ни на что не влияют", – резюмировал эксперт.

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, украина, аудио