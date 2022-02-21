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https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/nartskiy-epos-planiruyut-perenesti-v-virtualnuyu-realnost-1037689754.html
Нартский эпос планируют перенести в виртуальную реальность
Нартский эпос планируют перенести в виртуальную реальность
Эпос о героях Нартах широко распространен у абхазов, адыгейцев, кабардинцев, осетин и некоторых других народов Северного Кавказа. 21.02.2022, Sputnik Абхазия
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культура
абхазия
фольклор
северная осетия
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СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Команда художников и графистов в Северной Осетии планируют перенести сказания о нартах в виртуальную реальность, пишет Sputnik Южная Осетия со ссылкой на "15-й Регион".Идея принадлежит художнику компьютерной графики Алану Хадикову. В настоящий момент ведется работа по созданию электронной библиотеки, которую будут использовать создании эскизов для мультфильмов, игр и фильмов по мотивам сказаний. Команда художников обрабатывает информацию из более чем 150 книг.Как отметил автор, в планах также разработать приложение, которое можно будет скачать в электронном формате на телефон и прочитать.
https://sputnik-abkhazia.ru/20161113/test-kak-xorosho-ty-znaesh-nartskij-epos-1019851910.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20160406/1017821190.html
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культура, абхазия, фольклор, северная осетия

Нартский эпос планируют перенести в виртуальную реальность

10:20 21.02.2022 (обновлено: 10:22 21.02.2022)
© Foto / Владимир ВоубаИз серии "Нартский эпос"
Из серии Нартский эпос - Sputnik Абхазия, 1920, 21.02.2022
© Foto / Владимир Воуба
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Эпос о героях Нартах широко распространен у абхазов, адыгейцев, кабардинцев, осетин и некоторых других народов Северного Кавказа.
СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Команда художников и графистов в Северной Осетии планируют перенести сказания о нартах в виртуальную реальность, пишет Sputnik Южная Осетия со ссылкой на "15-й Регион".
Нарты - Sputnik Абхазия, 1920, 13.11.2016
Sputnik Игротека
ТЕСТ: Как хорошо ты знаешь Нартский эпос?
13 ноября 2016, 12:02
Идея принадлежит художнику компьютерной графики Алану Хадикову.
В настоящий момент ведется работа по созданию электронной библиотеки, которую будут использовать создании эскизов для мультфильмов, игр и фильмов по мотивам сказаний.
Команда художников обрабатывает информацию из более чем 150 книг.
"Молодежь сегодня не читает эпос. Винить их в этом не стоит. Надо нам популяризировать Нартский эпос. Можно знакомить их благодаря играм. К примеру, там будут миссии и задания, выполняя которые они будут познавать мир эпоса", – рассказал Хадиков.
Как отметил автор, в планах также разработать приложение, которое можно будет скачать в электронном формате на телефон и прочитать.
Герои нартского эпоса - Sputnik Абхазия, 1920, 06.04.2016
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Большая нартская семья
6 апреля 2016, 10:36
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