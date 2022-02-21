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Пациентка с COVID-19 скончалась в Гудаутской ЦРБ
Пациентка с COVID-19 скончалась в Гудаутской ЦРБ
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 50854 человека. Зарегистрировано 638 летальных случаев. Выздоровели 43003... 21.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-21T23:42+0300
2022-02-21T23:42+0300
2022-02-21T23:44+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Пациентка 76 лет с диагнозом COVID-19 скончалась в Гудаутской ЦРБ, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 84 пациента, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 61 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 35, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 21 пациент.
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мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия
Пациентка с COVID-19 скончалась в Гудаутской ЦРБ
23:42 21.02.2022 (обновлено: 23:44 21.02.2022) Подписаться на
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 50854 человека. Зарегистрировано 638 летальных случаев. Выздоровели 43003 человека.
СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Пациентка 76 лет с диагнозом COVID-19 скончалась в Гудаутской ЦРБ, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 296 человек из 565 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 84 пациента, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 61 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 35, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 21 пациент.