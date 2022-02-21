https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/patsientka-s-covid-19-skonchalas-v-gudautskoy-tsrb-1037709999.html

Пациентка с COVID-19 скончалась в Гудаутской ЦРБ

Пациентка с COVID-19 скончалась в Гудаутской ЦРБ

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 50854 человека. Зарегистрировано 638 летальных случаев. Выздоровели 43003... 21.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-21T23:42+0300

2022-02-21T23:42+0300

2022-02-21T23:44+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Пациентка 76 лет с диагнозом COVID-19 скончалась в Гудаутской ЦРБ, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 84 пациента, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 61 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 35, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 21 пациент.

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мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия