https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/serebryanskiy-o-vrachakh-antivakserakh-u-vsekh-raznyy-uroven-profpodgotovki--1037692967.html

Серебрянский о врачах-антиваксерах: у всех разный уровень профподготовки

Серебрянский о врачах-антиваксерах: у всех разный уровень профподготовки

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский рассказал, почему среди врачей до сих пор остаются противники... 21.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-21T12:28+0300

2022-02-21T12:28+0300

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Серебрянский о врачах-антиваксерах Серебрянский о врачах-антиваксерах

Тема коронавирусной инфекции и вакцинации от нее остается одним из наиболее актуальных вопросов современности. На фоне пандемии появилось много новых слухов и фейковой информации. Что в них правда, а что ложь? На эти вопросы в эфире радио Sputnik Абхазия ответил заслуженный врач России, доктор медицинских наук, врач-терапевт Юрий Серебрянский. В частности он объяснил, почему некоторые врачи в частных разговорах не рекомендуют прививаться от коронавируса, откуда такие двойные стандарты и разделение мнений в медицинском сообществе и кому верить. "Врачи – тоже живые люди, и у них разный уровень профессиональной подготовки. Поэтому в основном говорят, как обыватели. Если бы среди врачей отсутствовали курящие и употребляющие алкоголь, то наше общество было бы более здоровым. Потому что окружающие смотрят на врачей как на какой-то образец", – отметил Серебрянский. Однако, как считает ученый, раз в обществе и в медицинских кругах возникают подобные вопросы, их нужно снять. Для этого необходима более активная работа научного сообщества во всех отношениях. Подробности слушайте в аудиофайле.

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