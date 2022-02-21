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Серебрянский о врачах-антиваксерах: у всех разный уровень профподготовки
Серебрянский о врачах-антиваксерах: у всех разный уровень профподготовки
Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский рассказал, почему среди врачей до сих пор остаются противники... 21.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-21T12:28+0300
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Серебрянский о врачах-антиваксерах
Серебрянский о врачах-антиваксерах
Тема коронавирусной инфекции и вакцинации от нее остается одним из наиболее актуальных вопросов современности. На фоне пандемии появилось много новых слухов и фейковой информации. Что в них правда, а что ложь? На эти вопросы в эфире радио Sputnik Абхазия ответил заслуженный врач России, доктор медицинских наук, врач-терапевт Юрий Серебрянский. В частности он объяснил, почему некоторые врачи в частных разговорах не рекомендуют прививаться от коронавируса, откуда такие двойные стандарты и разделение мнений в медицинском сообществе и кому верить. "Врачи – тоже живые люди, и у них разный уровень профессиональной подготовки. Поэтому в основном говорят, как обыватели. Если бы среди врачей отсутствовали курящие и употребляющие алкоголь, то наше общество было бы более здоровым. Потому что окружающие смотрят на врачей как на какой-то образец", – отметил Серебрянский. Однако, как считает ученый, раз в обществе и в медицинских кругах возникают подобные вопросы, их нужно снять. Для этого необходима более активная работа научного сообщества во всех отношениях. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты коронавирус, мировая пандемия коронавируса covid-19, аудио
Серебрянский о врачах-антиваксерах: у всех разный уровень профподготовки
12:28 21.02.2022 (обновлено: 12:38 21.02.2022) Подписаться на
Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский рассказал, почему среди врачей до сих пор остаются противники прививок от коронавируса и как переубедить антиваксеров.
Тема коронавирусной инфекции и вакцинации от нее остается одним из наиболее актуальных вопросов современности. На фоне пандемии появилось много новых слухов и фейковой информации. Что в них правда, а что ложь? На эти вопросы в эфире радио Sputnik Абхазия ответил заслуженный врач России, доктор медицинских наук, врач-терапевт Юрий Серебрянский.
В частности он объяснил, почему некоторые врачи в частных разговорах не рекомендуют прививаться от коронавируса, откуда такие двойные стандарты и разделение мнений в медицинском сообществе и кому верить.
"Врачи – тоже живые люди, и у них разный уровень профессиональной подготовки. Поэтому в основном говорят, как обыватели. Если бы среди врачей отсутствовали курящие и употребляющие алкоголь, то наше общество было бы более здоровым. Потому что окружающие смотрят на врачей как на какой-то образец", – отметил Серебрянский.
Однако, как считает ученый, раз в обществе и в медицинских кругах возникают подобные вопросы, их нужно снять. Для этого необходима более активная работа научного сообщества во всех отношениях.
Подробности слушайте в аудиофайле.