https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/takie-obstoyatelstva-adleyba-o-problemakh-abkhazskogo-yazyka--1037678853.html

Такие обстоятельства: Адлейба о проблемах абхазского языка

Такие обстоятельства: Адлейба о проблемах абхазского языка

Что мешает популяризации абхазского языка и его развитию в государстве, в эфире радио Sputnik своим мнением поделилась, доктор филологических наук, проректор... 21.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-21T10:04+0300

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такие обстоятельства

абхазский язык

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Такие обстоятельства: Адлейба о проблемах абхазского языка Такие обстоятельства: Адлейба о проблемах абхазского языка

21 февраля отмечается Международный день родного языка. Цель – содействие языковому и культурному разнообразию и многоязычию. Дата для дня была выбрана в знак памяти событий, произошедших в Дакке (ныне столица Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны.Сегодня проблемы сохранения языка стоят не только перед малочисленными народами, но и перед крупными, сказала Адлейба в эфире радио."Меня лично беспокоит, что мы не говорим на языке, мы говорим о языке. О языке должны говорить и исследовать ученые, люди, которые заняты в сфере образования, а на языке должны говорить все те, кто хочет быть носителем языка, кто считает себя абхазом и не абхазом, но любит абхазский язык. Если мы не будем говорить на языке, то все, что делают ученые для его внедрения в жизнь, у них ничего не получится", – подчеркнула Адлейба.Джульетта Адлейба на своем личном примере рассказала, как внутри семьи развивается язык и что нужно делать, если родители не носители.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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такие обстоятельства, абхазский язык, аудио