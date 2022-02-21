https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/turov-poyavlenie-yadernogo-oruzhiya-na-ukraine-mozhet-privesti-k-mirovoy-tragedii-1037693113.html
Туров: появление ядерного оружия на Украине может привести к мировой трагедии
Туров: появление ядерного оружия на Украине может привести к мировой трагедии
Проект о признании ДНР и ЛНР был передан Государственной Думой России президенту Владимиру Путину. 21.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-21T13:45+0300
2022-02-21T13:45+0300
2022-02-21T13:45+0300
видео
мультимедиа
украина
донбасс
ядерное оружие
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/15/1037693233_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fdcd368a8711987ff025d7f66439caad.jpg
О необходимости признания республик Донбасса рассуждает один из авторов инициативы – заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы России Артемом Туровым. По словам политика, Зеленский ничего не решает на Украине, а все воинственные инициативы напрямую исходят от Великобритании и США. Тем не менее, у Москвы есть серьезные инструменты влияния на Запад. Какие именно – смотрите в полной версии эксклюзивного интервью Sputnik на русском
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/15/1037693233_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_77ef15fdd306cddd93d877e15ee0dc15.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, украина, донбасс, ядерное оружие, политика, видео
Туров: появление ядерного оружия на Украине может привести к мировой трагедии
Подписаться на
Проект о признании ДНР и ЛНР был передан Государственной Думой России президенту Владимиру Путину.
О необходимости признания республик Донбасса рассуждает один из авторов инициативы – заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы России Артемом Туровым.
По словам политика, Зеленский ничего не решает на Украине, а все воинственные инициативы напрямую исходят от Великобритании и США. Тем не менее, у Москвы есть серьезные инструменты влияния на Запад. Какие именно – смотрите в полной версии эксклюзивного интервью Sputnik на русском