https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/turov-poyavlenie-yadernogo-oruzhiya-na-ukraine-mozhet-privesti-k-mirovoy-tragedii-1037693113.html

Туров: появление ядерного оружия на Украине может привести к мировой трагедии

Туров: появление ядерного оружия на Украине может привести к мировой трагедии

Проект о признании ДНР и ЛНР был передан Государственной Думой России президенту Владимиру Путину. 21.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-21T13:45+0300

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О необходимости признания республик Донбасса рассуждает один из авторов инициативы – заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы России Артемом Туровым. По словам политика, Зеленский ничего не решает на Украине, а все воинственные инициативы напрямую исходят от Великобритании и США. Тем не менее, у Москвы есть серьезные инструменты влияния на Запад. Какие именно – смотрите в полной версии эксклюзивного интервью Sputnik на русском

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видео, мультимедиа, украина, донбасс, ядерное оружие, политика, видео