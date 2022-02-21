https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/vladimir-putin-vystupaet-s-obrascheniem-k-rossiyanam-pryamaya-translyatsiya-1037707704.html

Владимир Путин выступает с обращением к россиянам: трансляция завершена

Владимир Путин выступает с обращением к россиянам: трансляция завершена

Президент России Владимир Путин выступает с обращением к россиянам. 21.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-21T21:41+0300

2022-02-21T21:41+0300

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владимир путин

видео

мультимедиа

россия

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В понедельник российский лидер провел внеочередное заседание Совета безопасности. На нем обсуждался вопрос признания ДНР и ЛНР. Ранее с просьбой признать независимость этих самопровозглашенных республик обратились их главы – Денис Пушилин и Леонид Пасечник. В последние дни ситуация в Донбассе резко обострилась. Местные власти начали массовую эвакуацию мирного населения в России и объявили о всеобщей мобилизации – на фоне сообщений, что ВСУ могут начать наступление на Донбасс.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир путин, видео, мультимедиа, россия, видео