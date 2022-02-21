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Владимир Путин выступает с обращением к россиянам: трансляция завершена
Владимир Путин выступает с обращением к россиянам: трансляция завершена
Президент России Владимир Путин выступает с обращением к россиянам. 21.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-21T21:41+0300
2022-02-21T21:41+0300
2022-02-21T22:38+0300
владимир путин
видео
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россия
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В понедельник российский лидер провел внеочередное заседание Совета безопасности. На нем обсуждался вопрос признания ДНР и ЛНР. Ранее с просьбой признать независимость этих самопровозглашенных республик обратились их главы – Денис Пушилин и Леонид Пасечник. В последние дни ситуация в Донбассе резко обострилась. Местные власти начали массовую эвакуацию мирного населения в России и объявили о всеобщей мобилизации – на фоне сообщений, что ВСУ могут начать наступление на Донбасс.
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владимир путин, видео, мультимедиа, россия, видео
Владимир Путин выступает с обращением к россиянам: трансляция завершена
21:41 21.02.2022 (обновлено: 22:38 21.02.2022) Подписаться на
Президент России Владимир Путин выступает с обращением к россиянам.
В понедельник российский лидер провел внеочередное заседание Совета безопасности. На нем обсуждался вопрос признания ДНР и ЛНР. Ранее с просьбой признать независимость этих самопровозглашенных республик обратились их главы – Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В последние дни ситуация в Донбассе резко обострилась. Местные власти начали массовую эвакуацию мирного населения в России и объявили о всеобщей мобилизации – на фоне сообщений, что ВСУ могут начать наступление на Донбасс.