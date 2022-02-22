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Абхазская капелла выступит на юбилейном фестивале Юрия Башмета в Сочи
Абхазская капелла выступит на юбилейном фестивале Юрия Башмета в Сочи
Пятнадцатый международный зимний фестиваль Юрия Башмета проходит в Сочи с 16 по 27 февраля. 22.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазская хоровая капелла примет участие в фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи, сообщила Sputnik художественный руководитель и дирижер Государственной хоровой капеллы Нора Аджинджал.В рамках XV международного зимнего фестиваля Юрия Башмета пройдет опера "Сказания о Борисе и Глебе", в которой будет участвовать и абхазская хоровая капелла совместно с тремя хоровыми коллективами из России, уточнила худрук."Приглашение мы получили от лауреата премии правительства Москвы, дирижера Александра Соловьева. С этой оперой мы уже выступали в феврале 2020 года. Тогда прошла ее премьера. Спустя два года мы вновь получили приглашение выступить с этой оперой", – отметила Нора Аджинджал.Она рассказала, как коллектив готовился к фестивалю в условиях пандемии коронавируса. Выступит Абхазская хоровая капелла на фестивале в четверг, 24 февраля.Фестиваль искусств Юрия Башмета – одно из крупных культурных событий зимы в России. На него съезжаются мировые звезды, многочисленные туристы и пресса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200218/Mirovaya-premera-Abkhazskaya-kapella-vystupila-s-khorovoy-operoy-v-Sochi-1029478130.html
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Абхазская капелла выступит на юбилейном фестивале Юрия Башмета в Сочи
17:10 22.02.2022 (обновлено: 17:27 22.02.2022) Подписаться на
Пятнадцатый международный зимний фестиваль Юрия Башмета проходит в Сочи с 16 по 27 февраля.
СУХУМ, 22 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазская хоровая капелла примет участие в фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи, сообщила Sputnik художественный руководитель и дирижер Государственной хоровой капеллы Нора Аджинджал.
В рамках XV международного зимнего фестиваля Юрия Башмета пройдет опера "Сказания о Борисе и Глебе", в которой будет участвовать и абхазская хоровая капелла совместно с тремя хоровыми коллективами из России, уточнила худрук.
"Приглашение мы получили от лауреата премии правительства Москвы, дирижера Александра Соловьева. С этой оперой мы уже выступали в феврале 2020 года. Тогда прошла ее премьера. Спустя два года мы вновь получили приглашение выступить с этой оперой", – отметила Нора Аджинджал.
Она рассказала, как коллектив готовился к фестивалю в условиях пандемии коронавируса.
"Репетиции проходили тяжело. Участники нашего коллектива болели. Было даже так, что за один день15 человек заболели. Пришлось уйти на карантин. Но мы продолжали работу, продолжали репетиции", – поделилась дирижер капеллы.
Выступит Абхазская хоровая капелла на фестивале в четверг, 24 февраля.
Фестиваль искусств Юрия Башмета – одно из крупных культурных событий зимы в России. На него съезжаются мировые звезды, многочисленные туристы и пресса.