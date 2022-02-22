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Атаев о признании независимости ДНР и ЛНР: Путин закрепил реальность
Атаев о признании независимости ДНР и ЛНР: Путин закрепил реальность
Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Российский президент также подписал договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве... 22.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-22T17:35+0300
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Атаев о ДНР, ЛНР и России
Атаев о ДНР, ЛНР и России
В интервью радио Sputnik Абхазия Атаев поделился своим мнением о том, что на самом деле признание произошло заметно раньше, Путин лишь закрепил этот факт в соответствии с действующими принципами международного права. "Он не нарушил ни внутринациональное государственное законодательство, ни международное. Почему мы так с уверенностью об этом говорим? Потому что со времен косовского прецедента, он (Путин - ред.) в буквальном смысле каждый год предупреждал Евросоюз, Штаб-квартиру НАТО, официальный Вашингтон, официальную Варшаву, официальный Брюссель о том, что мир после косовского прецедента изменился, вы получите ответную реакцию. Запад со времен раннего Горбачева, со времен Женевских переговоров, со времен Рейкьявика, всерьез, к сожалению, перестал воспринимать Россию, или тогдашний СССР, как легитимного партнера. Из международной политики Советский Союз выпал. И когда произошла трансформация – усиление политической власти с приходом Путина, когда был побежден международный терроризм на Юге, в Сирии, мы увидели политический ренессанс России. И факт состоявшейся государственности был закреплен, потому что была пролита кровь. Были защитники отечества Луганска и Донецка, была создана история победы Донецка и Луганска. Как бы там ни было, они выдержали, как и вы (Абхазия - ред.) бой с заметно более сильным противником. Поэтому Путин просто закрепил реальность", – отметил Атаев. После внеочередного заседания Совбеза 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.НАТО и США плохо усвоили урок, который Россия преподала им, признав независимость Абхазии и Южной Осетии, заявил журналистам заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя решения по республикам Донбасса.
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Атаев о признании независимости ДНР и ЛНР: Путин закрепил реальность
17:35 22.02.2022 (обновлено: 18:06 22.02.2022) Подписаться на
Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Российский президент также подписал договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве. Комментарий политолога, кандидата исторических наук Артура Атаева.
В интервью радио Sputnik Абхазия Атаев поделился своим мнением о том, что на самом деле признание произошло заметно раньше, Путин лишь закрепил этот факт в соответствии с действующими принципами международного права.
"Он не нарушил ни внутринациональное государственное законодательство, ни международное. Почему мы так с уверенностью об этом говорим? Потому что со времен косовского прецедента, он (Путин - ред.) в буквальном смысле каждый год предупреждал Евросоюз, Штаб-квартиру НАТО, официальный Вашингтон, официальную Варшаву, официальный Брюссель о том, что мир после косовского прецедента изменился, вы получите ответную реакцию. Запад со времен раннего Горбачева, со времен Женевских переговоров, со времен Рейкьявика, всерьез, к сожалению, перестал воспринимать Россию, или тогдашний СССР, как легитимного партнера. Из международной политики Советский Союз выпал. И когда произошла трансформация – усиление политической власти с приходом Путина, когда был побежден международный терроризм на Юге, в Сирии, мы увидели политический ренессанс России. И факт состоявшейся государственности был закреплен, потому что была пролита кровь. Были защитники отечества Луганска и Донецка, была создана история победы Донецка и Луганска. Как бы там ни было, они выдержали, как и вы (Абхазия - ред.) бой с заметно более сильным противником. Поэтому Путин просто закрепил реальность", – отметил Атаев.
После внеочередного заседания Совбеза 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.
НАТО и США плохо усвоили урок, который Россия преподала им, признав независимость Абхазии и Южной Осетии, заявил журналистам заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя решения по республикам Донбасса
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