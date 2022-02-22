https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/ataev-o-nezavisimosti-dnr-i-lnr-putin-zakrepil-realnost-1037718275.html

Атаев о признании независимости ДНР и ЛНР: Путин закрепил реальность

Атаев о признании независимости ДНР и ЛНР: Путин закрепил реальность

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Российский президент также подписал договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве... 22.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-22T17:35+0300

2022-02-22T17:35+0300

2022-02-22T18:06+0300

радио

такие обстоятельства

донбасс

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/16/1037717237_23:0:1008:554_1920x0_80_0_0_68f5b20d5eb47b88e3faf99c3db534d4.jpg

Атаев о ДНР, ЛНР и России Атаев о ДНР, ЛНР и России

В интервью радио Sputnik Абхазия Атаев поделился своим мнением о том, что на самом деле признание произошло заметно раньше, Путин лишь закрепил этот факт в соответствии с действующими принципами международного права. "Он не нарушил ни внутринациональное государственное законодательство, ни международное. Почему мы так с уверенностью об этом говорим? Потому что со времен косовского прецедента, он (Путин - ред.) в буквальном смысле каждый год предупреждал Евросоюз, Штаб-квартиру НАТО, официальный Вашингтон, официальную Варшаву, официальный Брюссель о том, что мир после косовского прецедента изменился, вы получите ответную реакцию. Запад со времен раннего Горбачева, со времен Женевских переговоров, со времен Рейкьявика, всерьез, к сожалению, перестал воспринимать Россию, или тогдашний СССР, как легитимного партнера. Из международной политики Советский Союз выпал. И когда произошла трансформация – усиление политической власти с приходом Путина, когда был побежден международный терроризм на Юге, в Сирии, мы увидели политический ренессанс России. И факт состоявшейся государственности был закреплен, потому что была пролита кровь. Были защитники отечества Луганска и Донецка, была создана история победы Донецка и Луганска. Как бы там ни было, они выдержали, как и вы (Абхазия - ред.) бой с заметно более сильным противником. Поэтому Путин просто закрепил реальность", – отметил Атаев. После внеочередного заседания Совбеза 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.НАТО и США плохо усвоили урок, который Россия преподала им, признав независимость Абхазии и Южной Осетии, заявил журналистам заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя решения по республикам Донбасса.

донбасс

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, донбасс, украина, россия, аудио