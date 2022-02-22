https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/chetyre-patsienta-s-koronavirusom-umerli-v-meduchrezhdeniyakh-abkhazii-za-sutki-1037727534.html

Четыре пациента с коронавирусом умерли в медучреждениях Абхазии за сутки

Четыре пациента с коронавирусом умерли в медучреждениях Абхазии за сутки

Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 464 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 247 из них. 22.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-22T23:08+0300

2022-02-22T23:08+0300

2022-02-22T23:16+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/12/1037660976_0:136:3159:1912_1920x0_80_0_0_54846cc8c1159cac9ecc0a320a3ec29b.jpg

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Четыре летальных случая с коронавирусом произошло в Абхазии за минувшие сутки, следует из сообщения Оперштаба по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ скончались три пациента - это мужчины 56, 59, и 88 лет, в Сухумской инфекционной больнице умер пациент 64 лет.Сейчас в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 72 пациента, в тяжелом состоянии 20 человека, состояние здоровья остальных 52 оценивается как средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 17 из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 34, восемь человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – девять пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 22 пациента. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 51101 человек (+247). Зарегистрировано 642 летальных случая (+4). Выздоровели 43427 человек.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, мировая пандемия коронавируса covid-19