https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/chetyre-patsienta-s-koronavirusom-umerli-v-meduchrezhdeniyakh-abkhazii-za-sutki-1037727534.html
Четыре пациента с коронавирусом умерли в медучреждениях Абхазии за сутки
Четыре пациента с коронавирусом умерли в медучреждениях Абхазии за сутки
Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 464 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 247 из них. 22.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-22T23:08+0300
2022-02-22T23:08+0300
2022-02-22T23:16+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Четыре летальных случая с коронавирусом произошло в Абхазии за минувшие сутки, следует из сообщения Оперштаба по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ скончались три пациента - это мужчины 56, 59, и 88 лет, в Сухумской инфекционной больнице умер пациент 64 лет.Сейчас в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 72 пациента, в тяжелом состоянии 20 человека, состояние здоровья остальных 52 оценивается как средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 17 из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 34, восемь человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – девять пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 22 пациента. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 51101 человек (+247). Зарегистрировано 642 летальных случая (+4). Выздоровели 43427 человек.
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новости, мировая пандемия коронавируса covid-19
Четыре пациента с коронавирусом умерли в медучреждениях Абхазии за сутки
23:08 22.02.2022 (обновлено: 23:16 22.02.2022) Подписаться на
Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 464 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 247 из них.
СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Четыре летальных случая с коронавирусом произошло в Абхазии за минувшие сутки, следует из сообщения Оперштаба по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ скончались три пациента - это мужчины 56, 59, и 88 лет, в Сухумской инфекционной больнице умер пациент 64 лет.
Сейчас в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 72 пациента, в тяжелом состоянии 20 человека, состояние здоровья остальных 52 оценивается как средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 17 из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 34, восемь человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – девять пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 22 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 51101 человек (+247). Зарегистрировано 642 летальных случая (+4). Выздоровели 43427 человек.