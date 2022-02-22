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Госдума ратифицировала договоры России с ЛНР и ДНР о дружбе и сотрудничестве
Госдума ратифицировала договоры России с ЛНР и ДНР о дружбе и сотрудничестве
Россия признала суверенитет донбасских республик и заключила с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 22.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-22T14:00+0300
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СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Депутаты Госдумы России на пленарном заседании ратифицировали договоры с Донецкой и Луганской народной республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, сообщает РИА Новости.Москва признает ЛНР и ДНР в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия, пояснили в МИД России.В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Решение было принято на основе положений Устава ООН.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/mid-rossii-prizval-drugie-strany-priznat-suverenitet-dnr-i-lnr-1037717371.html
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Госдума ратифицировала договоры России с ЛНР и ДНР о дружбе и сотрудничестве
14:00 22.02.2022 (обновлено: 14:02 22.02.2022) Подписаться на
Россия признала суверенитет донбасских республик и заключила с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
СУХУМ, 22 фев – Sputnik.
Депутаты Госдумы России на пленарном заседании ратифицировали договоры с Донецкой и Луганской народной республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, сообщает РИА Новости
.
Москва признает ЛНР и ДНР в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия, пояснили в МИД России.
В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Решение было принято на основе положений Устава ООН.