https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/gosduma-ratifitsirovala-dogovory-rossii-s-lnr-i-dnr-o-druzhbe-i-sotrudnichestve-1037718042.html

Госдума ратифицировала договоры России с ЛНР и ДНР о дружбе и сотрудничестве

Госдума ратифицировала договоры России с ЛНР и ДНР о дружбе и сотрудничестве

Россия признала суверенитет донбасских республик и заключила с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 22.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Депутаты Госдумы России на пленарном заседании ратифицировали договоры с Донецкой и Луганской народной республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, сообщает РИА Новости.Москва признает ЛНР и ДНР в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия, пояснили в МИД России.В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Решение было принято на основе положений Устава ООН.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/mid-rossii-prizval-drugie-strany-priznat-suverenitet-dnr-i-lnr-1037717371.html

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