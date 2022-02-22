https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/ischenko-rasskazal-pochemu-politicheskaya-elita-i-oligarkhi-begut-iz-ukrainy--1037699983.html

Ищенко рассказал, почему политическая элита и олигархи бегут из Украины

Ищенко рассказал, почему политическая элита и олигархи бегут из Украины

Известный российский политический эксперт Ростислав Ищенко прокомментировал ситуацию на Украине. 22.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-22T10:15+0300

2022-02-22T10:15+0300

2022-02-22T10:15+0300

радио

подкасты

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/15/1037699662_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_06cfe6710a13e2a30ef4138cd8e65760.jpg

Ищенко Ищенко

В беседе на радио Sputnik Ищенко отметил, что информационная истерия на Западе и фантазии политиков о неминуемом российском вторжении на Украину привели к бегству из страны представителей олигархата и политической элиты."Они верят, скорее, в реальность крупной провокации США на территории Украины, чем в мифическое нападение России, поэтому самое время прихватить денежки и смыться от греха подальше. Элиты очень боятся того, что американцы осмелятся на провокацию. Они не бежали в 2004 году, не бежали в 2014-м, когда Крым переходил в состав России, не бежали, когда триколоры поднимали не только в Донецке и Луганске, но и в Харькове, Днепропетровске и Запорожье. Они не бежали, считая, что всегда со всеми договорятся и худо-бедно продолжат заниматься своими делами. Политическая элита действительно боится, что американцы пожертвуют ею ради эффектной провокации в виде, например, крупного взрыва в центре Киева. Лишь те, кому, как Зеленскому, некуда бежать, пытаются заманить на Украину Байдена по принципу "не будут же американцы взрывать своего президента", — заявил Ищенко.В феврале ситуация в Донбассе снова обострилась, в том числе на фоне заявлений западных СМИ и официальных лиц о планах России вторгнуться на Украину. Главы ДНР и ЛНР 18 февраля объявили о временной эвакуации населения на территорию России, вечером того же дня первые автобусы вывезли из республик женщин, детей и пожилых.Президент России Владимир Путин в телеобращении вечером 21 февраля заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после выступления президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, украина, аудио