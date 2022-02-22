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"Мы очень рады!" – жители ДНР о признании независимости республики
"Мы очень рады!" – жители ДНР о признании независимости республики
Президент России Владимир Путин объявил признании независимости ЛНР и ДНР в понедельник 21 февраля. 22.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-22T15:40+0300
2022-02-22T15:40+0300
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Жители ДНР рассказали, что они чувствуют после исторического решения России признать независимость республики. Радость, благодарность и надежда на будущее – все это звучит в словах каждого, а многие не могут сдержать слез. 21 февраля президент России Владимир Путин объявил, что Россия признает независимость ЛНР и ДНР. Конфликт в Донбассе длится с 2014 года. Целых 8 лет местные жители хотели и ждали независимости для своих республик – и вот наконец этот момент настал.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, днр, лнр, россия, видео
"Мы очень рады!" – жители ДНР о признании независимости республики
15:40 22.02.2022 (обновлено: 15:50 22.02.2022) Подписаться на
Президент России Владимир Путин объявил признании независимости ЛНР и ДНР в понедельник 21 февраля.
Жители ДНР рассказали, что они чувствуют после исторического решения России признать независимость республики.
Радость, благодарность и надежда на будущее – все это звучит в словах каждого, а многие не могут сдержать слез.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил, что Россия признает независимость ЛНР и ДНР.
Конфликт в Донбассе длится с 2014 года. Целых 8 лет местные жители хотели и ждали независимости для своих республик – и вот наконец этот момент настал.