https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/my-ochen-rady--zhiteli-dnr-o-priznanii-nezavisimosti-respubliki-1037720907.html

"Мы очень рады!" – жители ДНР о признании независимости республики

"Мы очень рады!" – жители ДНР о признании независимости республики

Президент России Владимир Путин объявил признании независимости ЛНР и ДНР в понедельник 21 февраля. 22.02.2022, Sputnik Абхазия

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Жители ДНР рассказали, что они чувствуют после исторического решения России признать независимость республики. Радость, благодарность и надежда на будущее – все это звучит в словах каждого, а многие не могут сдержать слез. 21 февраля президент России Владимир Путин объявил, что Россия признает независимость ЛНР и ДНР. Конфликт в Донбассе длится с 2014 года. Целых 8 лет местные жители хотели и ждали независимости для своих республик – и вот наконец этот момент настал.

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