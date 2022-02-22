https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/panarin-o-priznanii-nezavisimosti-dnr-i-lnr-pervyy-shag-spaseniya-ukrainy-1037710672.html

Панарин о признании независимости ДНР и ЛНР: первый шаг спасения Украины

Панарин о признании независимости ДНР и ЛНР: первый шаг спасения Украины

О судьбе Украины доктор политических наук, профессор Игорь Панарин. 22.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-22T00:46+0300

2022-02-22T00:46+0300

2022-02-22T00:46+0300

радио

подкасты

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/16/1037710595_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_6fb16280c910de0a728c2dafe49f5b2b.jpg

Панарин Панарин

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Доктор политических наук, профессор Игорь Панарин на своем YouTube-канале прокомментировал главную политическую новость минувшего понедельника, назвав речь Путина блестящей. "Это фантастически правильный результат. Я очень рад, что историческое событие совершилось. Выступление Путина было не о Донбассе, а о судьбе Украины. Показано, что никогда не существовало такого государства, оно было создано Лениным за счет обратного процесса отъема иска на территорию русских. А затем Сталин присоединил после Второй мировой войны территории Чехии, Польши и так далее... Сегодня исторический шаг. 21 февраля 2022 года - это первый шаг спасения Украины. Путин вспоминал о Новороссии", - сказал Панарин. Цитируя Президента России, Панарин еще раз отметил, что нацистский режим в Киеве нелегитимен, это результат государственного переворота, который осуществили страны НАТО."Поэтому дальнейшая судьба этого режима понятна. Ключевая фраза, которая прозвучала в выступлении Путина, "мы знаем поименно тех, кто сжигал людей в Одессе в 2014 году. И он фактически дал обещание всех их покарать. Это тоже важнейший компонент дальнейшей судьбы Украины и кучки режима военных преступников, которые отдавали преступный приказ", - отметил профессор. он убежден, что дальше ситуация будет развиваться динамично.

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, донбасс, аудио