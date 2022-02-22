Определились победители детского конкурса рисунка о битве за Кавказ

СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Победителей детского конкурса "Битва за Кавказ. Сталинград" наградили в Сухуме во вторник 22 февраля.Победителями стали Сергей Терзян из гечрипшской школы, Никита Егоров из сухумской школы № 2 имени Пушкина и Эрик Толян из мерхеулской школы. В голосовании на сайте Россотрудничества победила Амина Айба.Церемония награждения победителей прошла в Музее Боевой Славы в преддверии Дня защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля.Конкурс детского рисунка "Битва за Кавказ. Сталинград" был проведен Домом Москвы, Россотрудничеством и Государственным музеем Боевой Славы имени Владислава Ардзинба. Работы принимались со 2 февраля.По словам директора Музея Боевой Славы имени Ардзинба Мзии Бейя, главной целью конкурса было сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.В конкурсе приняли участие три школы – из Гечрипша, Мерхеула и школа № 2 имени Пушкина из Сухума.
В конкурсе рисунка на военную тематику приняли участие 45 школьников из Сухума, Мерхеула и Гечрипша.
СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Победителей детского конкурса "Битва за Кавказ. Сталинград" наградили в Сухуме во вторник 22 февраля.
Победителями стали Сергей Терзян из гечрипшской школы, Никита Егоров из сухумской школы № 2 имени Пушкина и Эрик Толян из мерхеулской школы. В голосовании на сайте Россотрудничества победила Амина Айба.
Церемония награждения победителей прошла в Музее Боевой Славы в преддверии Дня защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля.
Награждение детей - участников конкурса "Битва за Кавказ. Сталинград"
Конкурс детского рисунка "Битва за Кавказ. Сталинград" был проведен Домом Москвы, Россотрудничеством и Государственным музеем Боевой Славы имени Владислава Ардзинба. Работы принимались со 2 февраля.
По словам директора Музея Боевой Славы имени Ардзинба Мзии Бейя, главной целью конкурса было сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.
"Конкурс был организован для сохранения памяти о Великой Отечественной войне, о героях войны, о тех, кто сложил головы для защиты Родины. Конкурс был объявлен 2 февраля 2022 года. Дата была выбрана неслучайно. Второго февраля 1943 года Сталинград был освобожден от немецких захватчиков", – напомнила Бейя.
В конкурсе приняли участие три школы – из Гечрипша, Мерхеула и школа № 2 имени Пушкина из Сухума.