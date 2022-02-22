https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/pobediteley-detskogo-konkursa-risunka-o-bitve-za-kavkaz-nagradili-v-sukhume-1037719824.html

Определились победители детского конкурса рисунка о битве за Кавказ

Определились победители детского конкурса рисунка о битве за Кавказ

В конкурсе рисунка на военную тематику приняли участие 45 школьников из Сухума, Мерхеула и Гечрипша. 22.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-22T15:15+0300

2022-02-22T15:15+0300

2022-02-22T15:30+0300

в абхазии

новости

великая отечественная война (1941-1945)

кавказ

школьники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/16/1037715559_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_541bc1632fcb13ebb668cd314faf6bb5.jpg

СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Победителей детского конкурса "Битва за Кавказ. Сталинград" наградили в Сухуме во вторник 22 февраля.Победителями стали Сергей Терзян из гечрипшской школы, Никита Егоров из сухумской школы № 2 имени Пушкина и Эрик Толян из мерхеулской школы. В голосовании на сайте Россотрудничества победила Амина Айба.Церемония награждения победителей прошла в Музее Боевой Славы в преддверии Дня защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля.Конкурс детского рисунка "Битва за Кавказ. Сталинград" был проведен Домом Москвы, Россотрудничеством и Государственным музеем Боевой Славы имени Владислава Ардзинба. Работы принимались со 2 февраля.По словам директора Музея Боевой Славы имени Ардзинба Мзии Бейя, главной целью конкурса было сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.В конкурсе приняли участие три школы – из Гечрипша, Мерхеула и школа № 2 имени Пушкина из Сухума.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, великая отечественная война (1941-1945), кавказ, школьники