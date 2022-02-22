https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/sovfed-dal-soglasie-na-ispolzovanie-rossiyskoy-armii-za-rubezhom-1037725758.html
Совфед дал согласие на использование российской армии за рубежом
Совфед дал согласие на использование российской армии за рубежом
Совфед единогласно одобрил обращение Путина об использовании вооруженных сил России за пределами страны, это значит, что при необходимости российская армия... 22.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-22T19:40+0300
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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Совет Федерации дал согласие президенту Владимиру Путину на использовании Вооруженных сил России за рубежом, сообщает РИА Новости.Решение было принято единогласно, "за" проголосовали 153 сенатора, выступивших против и воздержавшихся не было.По словам спикера палаты Валентины Матвиенко, до рассмотрения вопроса в открытом режиме, его уже обсудили профильные комитеты по конституционному строительству, по обороне и по международным делам Совета Федерации.Общую численность формирований, районы их действий, срок пребывания за пределами России определяет президент в соответствии с конституцией.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/rossiya-ne-sosredotachivaetsya--rossiya-vozvraschaetsya-1037714249.html
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россия, новости, армия
Совфед дал согласие на использование российской армии за рубежом
19:40 22.02.2022 (обновлено: 19:50 22.02.2022) Подписаться на
Совфед единогласно одобрил обращение Путина об использовании вооруженных сил России за пределами страны, это значит, что при необходимости российская армия сможет оказать ДНР и ЛНР военную помощь.
СУХУМ, 22 фев - Sputnik.
Совет Федерации дал согласие президенту Владимиру Путину на использовании Вооруженных сил России за рубежом, сообщает РИА Новости
.
Решение было принято единогласно, "за" проголосовали 153 сенатора, выступивших против и воздержавшихся не было.
По словам спикера палаты Валентины Матвиенко, до рассмотрения вопроса в открытом режиме, его уже обсудили профильные комитеты по конституционному строительству, по обороне и по международным делам Совета Федерации.
Общую численность формирований, районы их действий, срок пребывания за пределами России определяет президент в соответствии с конституцией.