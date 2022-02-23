https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/chislo-letalnykh-sluchaev-s-koronavirusom-v-abkhazii-dostiglo-645-1037742909.html

Число летальных случаев с коронавирусом в Абхазии достигло 645

Число летальных случаев с коронавирусом в Абхазии достигло 645

За минувшие сутки в Абхазии подтверждено еще 183 случая коронавируса среди протестированных 411 человек. 23.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-23T23:42+0300

2022-02-23T23:42+0300

2022-02-23T23:42+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. В Гудаутском ковидном госпитале скончались три пациента, сообщает Опершаб по защите населения от COVID-19. Это были мужчины 86, 69, и 77 лет. Таким образом, обще число зарегистрированных летальных случаев среди пациентов в республике выросло до 645.Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 66 пациентов, в тяжелом состоянии 13 из них, состояние здоровья 53 человек – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 36, шестеро в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – девять пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 22 пациента. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 51284 , выздоровели 44083 человека.

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новости, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия