https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/chislo-letalnykh-sluchaev-s-koronavirusom-v-abkhazii-dostiglo-645-1037742909.html
Число летальных случаев с коронавирусом в Абхазии достигло 645
Число летальных случаев с коронавирусом в Абхазии достигло 645
За минувшие сутки в Абхазии подтверждено еще 183 случая коронавируса среди протестированных 411 человек. 23.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-23T23:42+0300
2022-02-23T23:42+0300
2022-02-23T23:42+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
мировая пандемия коронавируса covid-19
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/02/1037395738_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_69977e9e2a5b7403784e314da7705180.jpg
СУХУМ, 23 фев - Sputnik. В Гудаутском ковидном госпитале скончались три пациента, сообщает Опершаб по защите населения от COVID-19. Это были мужчины 86, 69, и 77 лет. Таким образом, обще число зарегистрированных летальных случаев среди пациентов в республике выросло до 645.Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 66 пациентов, в тяжелом состоянии 13 из них, состояние здоровья 53 человек – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 36, шестеро в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – девять пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 22 пациента. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 51284 , выздоровели 44083 человека.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/02/1037395738_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4974959ccf8d10d317cd3b13ca6e43d3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия
Число летальных случаев с коронавирусом в Абхазии достигло 645
Подписаться на
За минувшие сутки в Абхазии подтверждено еще 183 случая коронавируса среди протестированных 411 человек.
СУХУМ, 23 фев - Sputnik. В Гудаутском ковидном госпитале скончались три пациента, сообщает Опершаб по защите населения от COVID-19. Это были мужчины 86, 69, и 77 лет. Таким образом, обще число зарегистрированных летальных случаев среди пациентов в республике выросло до 645.
Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 66 пациентов, в тяжелом состоянии 13 из них, состояние здоровья 53 человек – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 36, шестеро в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – девять пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 22 пациента.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 51284 , выздоровели 44083 человека.