https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/mamontov-rasskazal-o-variantakh-razvitiya-sobytiy-na-donbasse-1037730747.html
Мамонтов рассказал о вариантах развития событий на Донбассе
Мамонтов рассказал о вариантах развития событий на Донбассе
В нынешней предвоенной ситуации на Украине, безусловно, имеет место какая-то тайная дипломатия, но пока вопрос – о чем там договорятся, считает генеральный... 23.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-23T13:37+0300
2022-02-23T13:37+0300
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Мамонтов рассказал о вариантах развития событий на Донбассе
Мамонтов рассказал о вариантах развития событий на Донбассе
Какими могут быть варианты развития событий на Донбассе и какой развязки ожидать? Как мюнхенская речь Владимира Путина в 2007 году предсказала "жесткий" сценарий, почему предложенный выход был отвергнут под давлением американцев и их союзников и удастся ли сегодня отыграть все назад?В беседе на радио Sputnik Беларусь Мамонтов отметил, что на Украине уже идут фактически боевые действия."Мы можем говорить только о вариантах развития событий. Их много… Как мне кажется, непрекращающийся диалог Владимира Путина вносит, как ни странно, некоторую нотку оптимизма. Если бы удалось на этой стадии согласовать действительно некую новую Ялту или новые Хельсинки, то есть, условно говоря, провести окончательные красные линии, это был бы интересный пример того, как без громадной мировой войны, без большого кровопролития страны договорились бы о некоем положении миропорядка, который возник в течение последних лет. Какая-то тайная дипломатия, безусловно, сейчас имеет место, о чем-то там договорятся и каким-то образом она остановит большую войну ", - сказал Мамонтов.Он также обратил внимание на резкую смену риторики президента Украины Владимира Зеленского."Одно дело говорить о войне с Россией, восемь лет кричать об этом, строить на этом политику, называть нас "агрессорами" и так далее. И совсем другое однажды столкнуться с подлинной угрозой потери государственности, о чем Украину неоднократно предупреждали. К тому же у США нет никакого намерения воевать на чужой территории, да и защищать Украину они также не собираются. Ну ладно, мы тут автоматчиков, может, поставим, но сами-то не будем воевать. Вы же хотели воевать - воюйте, вы же хотели доказать свою состоятельность, свою абсолютную претензию на геополитику", - сказал эксперт.Он подчеркнул, что Украина напоминает упирающегося ручками и ножками Буратино, которого хотят сунуть в огонь, поджечь, потому что он в свое время в стране дураков свою мзду взял и теперь должен за это заплатить.
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Мамонтов рассказал о вариантах развития событий на Донбассе
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В нынешней предвоенной ситуации на Украине, безусловно, имеет место какая-то тайная дипломатия, но пока вопрос – о чем там договорятся, считает генеральный директор радио "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.
Какими могут быть варианты развития событий на Донбассе и какой развязки ожидать? Как мюнхенская речь Владимира Путина в 2007 году предсказала "жесткий" сценарий, почему предложенный выход был отвергнут под давлением американцев и их союзников и удастся ли сегодня отыграть все назад?
В беседе на радио Sputnik Беларусь
Мамонтов отметил, что на Украине уже идут фактически боевые действия.
"Мы можем говорить только о вариантах развития событий. Их много… Как мне кажется, непрекращающийся диалог Владимира Путина вносит, как ни странно, некоторую нотку оптимизма. Если бы удалось на этой стадии согласовать действительно некую новую Ялту или новые Хельсинки, то есть, условно говоря, провести окончательные красные линии, это был бы интересный пример того, как без громадной мировой войны, без большого кровопролития страны договорились бы о некоем положении миропорядка, который возник в течение последних лет. Какая-то тайная дипломатия, безусловно, сейчас имеет место, о чем-то там договорятся и каким-то образом она остановит большую войну ", - сказал Мамонтов.
Он также обратил внимание на резкую смену риторики президента Украины Владимира Зеленского.
"Одно дело говорить о войне с Россией, восемь лет кричать об этом, строить на этом политику, называть нас "агрессорами" и так далее. И совсем другое однажды столкнуться с подлинной угрозой потери государственности, о чем Украину неоднократно предупреждали. К тому же у США нет никакого намерения воевать на чужой территории, да и защищать Украину они также не собираются. Ну ладно, мы тут автоматчиков, может, поставим, но сами-то не будем воевать. Вы же хотели воевать - воюйте, вы же хотели доказать свою состоятельность, свою абсолютную претензию на геополитику", - сказал эксперт.
Он подчеркнул, что Украина напоминает упирающегося ручками и ножками Буратино, которого хотят сунуть в огонь, поджечь, потому что он в свое время в стране дураков свою мзду взял и теперь должен за это заплатить.