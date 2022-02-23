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Опасения и перспективы: Маркедонов оценил отношения Абхазии и России

Опасения и перспективы: Маркедонов оценил отношения Абхазии и России

Российский политолог Сергей Маркедонов приехал в Абхазию для участия в совместном проекте Союза журналистов республики с международным медиаклубом "Формат-А3". 23.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-23T15:26+0300

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В рамках визита в Абхазию, Сергей Маркедонов ответил на вопросы на радио Sputnik Абхазия. Давая оценку событиям в республике, политолог отметил, что в Абхазии традиционно существует множество мнений по различным вопросам.Эксперт напомнил, что с момента окончания войны прошло почти 30 лет, но многие ее следы все еще остаются и развитие республики идет не так быстро, как хотелось бы. "Много отсылов в прошлое, а надо бы уже думать о будущем более интенсивно", 0 считает Маркедонов.Говоря о взаимоотношениях Абхазии и России, политолог заметил, что в республике есть опасения, связанные с приходом крупного российского бизнеса."Поскольку абхазский народ маленький, это не большая Россия, не окажется ли ситуация, как это было еще в Грузии, когда абхазы у себя дома окажутся в каком-то подчиненном положении. Надо, наверное, эти вещи проговаривать, аккуратно объяснять, снимать какие-то фобии", – подчеркнул он.Что касается взаимодействия стран в области обороны, то в этом плане проблем нет, считает Сергей Маркедонов.

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