https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/posrednik-adzinba-o-zhilischnoy-programme-v-abkhazii-o-pomoschi-na-domu-i-sotsialnykh-posobiyakh-1037735221.html

Посредник: Адзинба о жилищной программе в Абхазии, о помощи на дому и социальных пособиях

Посредник: Адзинба о жилищной программе в Абхазии, о помощи на дому и социальных пособиях

Какова ситуации в социальной сфере Абхазии, какие программы реализуются и как строится работа ведомства, в эфире радио Sputnik рассказала заместитель министра... 23.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-23T16:07+0300

2022-02-23T16:07+0300

2022-02-23T16:07+0300

радио

посредник

социальные пособия

малоимущие

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Посредник: Адзинба о жилищной программе в Абхазии, о помощи на дому и социальных пособий Посредник: Адзинба о жилищной программе в Абхазии, о помощи на дому и социальных пособий

Основными задачами Министерства социального обеспечения и демографической политики является социальное обеспечение граждан, пенсионное, реализация демографической и жилищной программ, проинформировала Адзинба.Собеседник Sputnik подробно рассказала о работе над реализацией жилищной программы и о том, какие перспективы у нее для дальнейшего развития.Замминистра социального обеспечения и демографической политики ответила на вопрос о том, как министерство взаимодействует с общественными организациями и другими ведомствами, структурами. Также разговор зашел о помощи на дому, об инициативах подведомственных министерству структур по выплатам социальных пособий.Полню версию интервью слушайте в аудиофайле.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

посредник, социальные пособия, малоимущие, аудио