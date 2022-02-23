https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/repertuar-abkhazskoy-khorovoy-kapelly-popolnilsya-rekviemom-o-makhadzhirakh-1037723101.html

Репертуар Абхазской хоровой капеллы пополнился реквиемом о махаджирах

Репертуар Абхазской хоровой капеллы пополнился реквиемом о махаджирах

Премьера реквиема о махаджирах состоится в Сухуме 21 мая в День памяти жертв Кавказской войны. 23.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-23T08:45+0300

2022-02-23T08:45+0300

2022-02-23T08:45+0300

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СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Репертуар Абхазской хоровой капеллы пополнился реквиемом о махаджирах, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала художественный руководитель и дирижер Государственной хоровой капеллы Нора Аджинджал.В Абхазии более полугода действовали ограничения на проведение концертов, но хоровая капелла не прекращала свою работу, продолжая репетиционную деятельность. В мае 2022 года коллектив также примет участие в фестивале "Opera Viva", который пройдет в Сухуме.Термин "махаджирство", закрепившийся в исторической литературе, означает процесс выселения горских народов Кавказа в Османскую империю в XIX веке после завершения Кавказской войны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20160929/vsya-drama-v-odnom-akte-maxadzhiry-1019583262.html

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