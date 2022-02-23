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https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/repertuar-abkhazskoy-khorovoy-kapelly-popolnilsya-rekviemom-o-makhadzhirakh-1037723101.html
Репертуар Абхазской хоровой капеллы пополнился реквиемом о махаджирах
Репертуар Абхазской хоровой капеллы пополнился реквиемом о махаджирах
Премьера реквиема о махаджирах состоится в Сухуме 21 мая в День памяти жертв Кавказской войны. 23.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Репертуар Абхазской хоровой капеллы пополнился реквиемом о махаджирах, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала художественный руководитель и дирижер Государственной хоровой капеллы Нора Аджинджал.В Абхазии более полугода действовали ограничения на проведение концертов, но хоровая капелла не прекращала свою работу, продолжая репетиционную деятельность. В мае 2022 года коллектив также примет участие в фестивале "Opera Viva", который пройдет в Сухуме.Термин "махаджирство", закрепившийся в исторической литературе, означает процесс выселения горских народов Кавказа в Османскую империю в XIX веке после завершения Кавказской войны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20160929/vsya-drama-v-odnom-akte-maxadzhiry-1019583262.html
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Репертуар Абхазской хоровой капеллы пополнился реквиемом о махаджирах

08:45 23.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук85 лет исполнилось Сухумскому музучилищу имени Чичба.
85 лет исполнилось Сухумскому музучилищу имени Чичба. - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Премьера реквиема о махаджирах состоится в Сухуме 21 мая в День памяти жертв Кавказской войны.
СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Репертуар Абхазской хоровой капеллы пополнился реквиемом о махаджирах, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала художественный руководитель и дирижер Государственной хоровой капеллы Нора Аджинджал.
"Мы репетируем новую композицию Нодара Чанба "Реквием", посвященную махаджирам. Музыкальную премьеру планируем представить 21 мая в День памяти жертв Кавказской войны", – отметила Аджинджал.
В Абхазии более полугода действовали ограничения на проведение концертов, но хоровая капелла не прекращала свою работу, продолжая репетиционную деятельность.
В мае 2022 года коллектив также примет участие в фестивале "Opera Viva", который пройдет в Сухуме.
Термин "махаджирство", закрепившийся в исторической литературе, означает процесс выселения горских народов Кавказа в Османскую империю в XIX веке после завершения Кавказской войны.
Постановка Махаджиры по одноименной пьесе С.Чанба - Sputnik Абхазия, 1920, 29.09.2016
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Вся драма в одном акте: "Махаджиры"
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