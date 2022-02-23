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Российских военнослужащих в Абхазии поздравили с Днем защитника Отечества
Российских военнослужащих в Абхазии поздравили с Днем защитника Отечества
День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля, это праздничный нерабочий день в РФ. 23.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-23T10:29+0300
2022-02-23T10:29+0300
2022-02-23T11:05+0300
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СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Военнослужащих Южного военного округа Минобороны России в Абхазии поздравили с Днем защитника Отечества, сообщает пресс-служба ЮВО.С песнями и танцами военных поздравили абхазские творческие коллективы и детская художественная студия "Три орешка", состоящая из детей военнослужащих военной базы ЮВО в Абхазии.Дети исполнили песни, танцы и разыграли небольшие сценки. По окончании выступлений военнослужащие подарили всем артистам букеты цветов, вручили почетные грамоты и поблагодарили руководителей коллективов.В День защитника Отечества праздничные мероприятия, торжественные митинги, дни открытых дверей, возложение цветов к монументам и памятникам прошли в более 50 гарнизонах, воинских частях и соединениях ЮВО.
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юво, новости, день защитника отечества
Российских военнослужащих в Абхазии поздравили с Днем защитника Отечества
10:29 23.02.2022 (обновлено: 11:05 23.02.2022) Подписаться на
День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля, это праздничный нерабочий день в РФ.
СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Военнослужащих Южного военного округа Минобороны России в Абхазии поздравили с Днем защитника Отечества, сообщает пресс-служба ЮВО.
С песнями и танцами военных поздравили абхазские творческие коллективы и детская художественная студия "Три орешка", состоящая из детей военнослужащих военной базы ЮВО в Абхазии.
Дети исполнили песни, танцы и разыграли небольшие сценки.
По окончании выступлений военнослужащие подарили всем артистам букеты цветов, вручили почетные грамоты и поблагодарили руководителей коллективов.
В День защитника Отечества праздничные мероприятия, торжественные митинги, дни открытых дверей, возложение цветов к монументам и памятникам прошли в более 50 гарнизонах, воинских частях и соединениях ЮВО.