https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/rossiyskikh-voennosluzhaschikh-v-abkhazii-pozdravili-s-dnem-zaschitnika-otechestva-1037725985.html

Российских военнослужащих в Абхазии поздравили с Днем защитника Отечества

Российских военнослужащих в Абхазии поздравили с Днем защитника Отечества

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля, это праздничный нерабочий день в РФ. 23.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Военнослужащих Южного военного округа Минобороны России в Абхазии поздравили с Днем защитника Отечества, сообщает пресс-служба ЮВО.С песнями и танцами военных поздравили абхазские творческие коллективы и детская художественная студия "Три орешка", состоящая из детей военнослужащих военной базы ЮВО в Абхазии.Дети исполнили песни, танцы и разыграли небольшие сценки. По окончании выступлений военнослужащие подарили всем артистам букеты цветов, вручили почетные грамоты и поблагодарили руководителей коллективов.В День защитника Отечества праздничные мероприятия, торжественные митинги, дни открытых дверей, возложение цветов к монументам и памятникам прошли в более 50 гарнизонах, воинских частях и соединениях ЮВО.

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юво, новости, день защитника отечества